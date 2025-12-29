كوندي وتشواميني.. كأس أفريقيا توحد ما فرقه الكلاسيكو

في مشهد غير معتاد في عالم كرة القدم، جذب الثنائي الفرنسي، جول كوندي (برشلونة) وأوريلين تشواميني (ريال مدريد)، الأنظار بوجودهما معا في مدرجات ملعب مراكش الكبير لمتابعة مباراة القمة بين كوت ديفوار والكاميرون.

ورغم المنافسة الشديدة بين فريقيهما في الدوري الإسباني، تُظهر العلاقة بين اللاعبين عمق صداقتهما التي بدأت منذ تزاملهما في صفوف بوردو الفرنسي، كما أنهما يجسدان نموذجا فريدا من الصداقة حيث يتشاركان نفس وكيل الأعمال، جوناثان كيبي.

وبينما ينحدر كوندي من أصول بنينية، كانت المقابلة تعني الكثير لتشواميني الذي يفتخر بأصوله الكاميرونية التي يرتبط بها عبر والدته.

في السياق نفسه، كان لفرنسا حضور آخر في المدرجات، حيث حضر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد أيضا، لمتابعة القمة بين الكاميرون وكوت ديفوار.

واختار مبابي دعم "الأسود غير المروضة" بسبب جذوره الأفريقية عبر والده الكاميروني، مفضلا السفر إلى مراكش بدلاً من التوجه إلى الرباط لحضور لقاء الجزائر بلد والدته، فائزة العماري ضد بوركينا فاسو والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف نظيف من تسجيل القائد رياض محرز.

بينما انتهت مباراة كوت ديفوار والكاميرون التي أقيمت بملعب مراكش بالتعادل 1-1، حيث تقدّم المنتخب الكاميروني أولًا بهدف عكسي سجّله لاعب كوت ديفوار غيسلان كونان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن يعادل ديالو النتيجة بعد 3 دقائق فقط بتسديدة قوية في الدقيقة 51.