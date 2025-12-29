الطرابلسي يحدد "خط النهاية" لمسيرته مع المنتخب التونسي

قال مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم سامي الطرابلسي اليوم الاثنين في الرباط: إنني على استعداد للانسحاب من منصبي "عندما أشعر أنني لست مناسبا" لتدريب "نسور قرطاج"، وذلك عشية مواجهة تنزانيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وكان النصيب الأكبر من أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي حول الانتقادات الموجهة إلى الطرابلسي عقب السقوط أمام نيجيريا (2-3) في الجولة الثانية الأربعاء الماضي في فاس وتحديدا الدقائق الـ65 الأولى التي استقبلت فيها شباك المنتخب التونسي ثلاثية نظيفة، فضلا عن عدم إشراكه مهاجم سلتيك الإسكتلندي سيباستيان تونيكتي الذي أبلى البلاء الحسن بعد دخوله بديلا.

ورد المدرب برزانة وثقة وهدوء، قائلا "لست هنا للرد على الانتقادات لأنها ليست وليدة الماضي أو المباراة الأخيرة، كانت قبل مواجهتنا للبرازيل في مباراة ودية وأي مباراة ودية بل في جميع المباريات، كل واحد يرى الكرة من منظوره، أنا هنا للعمل لصالح المنتخب، هناك فترات زاهية، وهنا فترات سيئة، حتى عندما نفوز لا ننسب ذلك لنا كجهاز فني، بل إلى اللاعبين لأنهم هم من يحققون الانتصارات والإنجازات".

وأضاف "خسرنا وهذا أمر يحدث في كرة القدم ولكننا خسرنا أمام منتخب قوي يضم ثلاثيا هجوميا قويا (فيكتور) أوسيمين، (أديمولا) لوكمان، الأفضل في القارة في العامين الماضيين، و(أكور) أدامس".

وأوضح "أحد أسباب خسارتنا هو فشلنا في التفوق في الثنائيات سواء الدفاعية أو الهجومية، وفي كرة القدم عندما يحدث ذلك لا يجب التكلم عن الخطة التكتيكية لأن الثنائيات هي الأهم وأساس فرض الشخصية والسيطرة".

"مباراة نهائية"

وأردف قائلا "وسائل الإعلام تبحث عن مواضيع خارجة عن الحقيقة لإغناء صفحاتنا بالانتقادات إلى المنتخب والمدرب وخططه وعمله لكنني لا أكترث للانتقادات، فأنا متواضع وسأبقى كذلك وسأستمر في عملي، وعندما أشعر بأنني لست مناسبا وأجواء العمل غير متوفرة سأنسحب".

وتابع "الانتقادات على أمور تافهة ليست لها قيمة بالنسبة لي، أنا أعمل مع أناس بجد وباحترافية، عندما نربح (نفوز) تتم الإشادة بالجهاز الفني بأكمله، وعندما نخسر ننتقد المدرب ونقول إنه لا يتجاوب مع جهازه الفني، هذا هراء ولا يهمني".

وعن تونيكتي، قال: "عندما تسلمت المنتخب وجدت العديد من اللاعبين مهمشين وكانوا يأتون إلى المنتخب بأعصاب متوترة، حاولنا الترميم، تونيكتي لاعب رائع وجربته في مباريات دولية وودية، وكلما وجدت فرصة أشركه (..)، نفتخر بجميع اللاعبين وكلما أتيحت الفرصة سندفع به على غرار (إلياس) العاشوري وإلياس سعد".

وبخصوص مواجهة تنزانيا، قال "إنها مباراة مهمة وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا، هي ليست سهلة وبمثابة مباراة نهائية أو أكثر فهي مفتاح التأهل إلى الدور المقبل".

وأوضح "جميع المنتخبات الموجودة تفرض الاحترام، وتنزانيا كانت ستقلب المباراة على نيجيريا، عقدنا اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني وتركنا مباراة نيجيريا بأشيائها الإيجابية والسلبية وبدأنا التركيز على تنزانيا وأهمية نتيجتها وسندخلها بمستوى عال وإن شاء الله نفوز بها".

وتابع "الهدف هو الفوز والترشح أولا إلى الدور الثاني وسيكون لدينا الوقت الكافي بعد ذلك للمراجعة والاستعداد الأفضل للمرحلة المقبلة".