انهيار مفاجئ في قيمة 10 نجوم بالبريمرليغ بينهم صلاح
Published On 29/12/2025|
آخر تحديث: 23:08 (توقيت مكة)
كشف موقع "ترانسفير ماركت" المختص في انتقالات اللاعبين عن قائمة أكثر اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين شهدت قيمتهم السوقية أكبر تراجع خلال عام 2025.
ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني هذا العام، لم يخسر أي لاعب حالي في الدوري الإنجليزي قيمة سوقية أكثر من نجم مانشستر سيتي فيل فودين.
وعلى الرغم من أن اللاعب الإنجليزي عاد مؤخرا إلى تقديم مستويات قوية جدا، وقد ترتفع قيمته مجددا في مارس/آذار 2026 إذا واصل هذا الأداء، إلا أن حصيلة عام 2025 كانت قاسية عليه.
وضمت القائمة النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلى جانب زميله الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، إضافة إلى لاعبين آخرين تأثروا بإصابات قوية، بينهم غابرييل جيسوس لاعب الأرسنال، وجيمس ماديسون لاعب توتنهام.
أكثر 10 لاعبين فقدوا قيمتهم السوقية في الدوري الإنجليزي:
- فيل فودين مهاجم مانشستر سيتي: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 60 مليون جنيه إسترليني).
- رودري وسط ميدان مانشستر سيتي: من 75 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 55 مليون جنيه إسترليني).
- مارتن أوديغار متوسط ميدان أرسنال: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 35 مليون جنيه إسترليني).
- بيرناردو سيلفا متوسط مانشستر سيتي: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 33 مليون جنيه إسترليني).
- فلوريان فيرتز مهاجم ليفربول: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 30 مليون جنيه إسترليني).
- جيمس ماديسون متوسط ميدان توتنهام: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 30 مليون جنيه إسترليني).
- محمد صلاح مهاجم ليفربول: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 25 مليون جنيه إسترليني).
- بن وايت مدافع أرسنال: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 25 مليون جنيه إسترليني).
- أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 25 مليون جنيه إسترليني).
- غابريال جيسوس مهاجم أرسنال: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 25 مليون جنيه إسترليني).
المصدر: الصحافة البريطانية