انهيار مفاجئ في قيمة 10 نجوم بالبريمرليغ بينهم صلاح

كشف موقع "ترانسفير ماركت" المختص في انتقالات اللاعبين عن قائمة أكثر اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين شهدت قيمتهم السوقية أكبر تراجع خلال عام 2025.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني هذا العام، لم يخسر أي لاعب حالي في الدوري الإنجليزي قيمة سوقية أكثر من نجم مانشستر سيتي فيل فودين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مهاجم ليفربول السابق يواجه عقوبة السجن 5 سنوات

مهاجم ليفربول السابق يواجه عقوبة السجن 5 سنوات list 2 of 2 صدمات متتالية تضرب صفقات ليفريول وسلوت في ورطة end of list

وعلى الرغم من أن اللاعب الإنجليزي عاد مؤخرا إلى تقديم مستويات قوية جدا، وقد ترتفع قيمته مجددا في مارس/آذار 2026 إذا واصل هذا الأداء، إلا أن حصيلة عام 2025 كانت قاسية عليه.

وضمت القائمة النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلى جانب زميله الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، إضافة إلى لاعبين آخرين تأثروا بإصابات قوية، بينهم غابرييل جيسوس لاعب الأرسنال، وجيمس ماديسون لاعب توتنهام.

أكثر 10 لاعبين فقدوا قيمتهم السوقية في الدوري الإنجليزي: