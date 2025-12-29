هل يجمع منتخب الجزائر شمل "عائلة زيدان"؟

كشف لوكا زيدان حارس منتخب الجزائر عن موقف شقيقه إلياس، مدافع نادي ريال بيتيس الثاني الإسباني، من القدوم للعب مع منتخب الجزائر.

وعلق لوكا زيدان بعد نهاية مباراة منتخب بلاده الجزائر أمام بوركينا فاسو على إمكانية قدوم شقيقه إلياس لحمل قميص محاربي الصحراء بالقول إن التركيز الحالي منصب على البطولة وإنه من السابق لأوانه الجزم بما يخبئه المستقبل "لا أعلم، سنرى ما الذي سيحدث، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب للتطرق لهذا الموضوع".

ويلعب إلياس زيدان (20 عاما) مع نادي ريال بيتيس الرديف الناشط في الدرجة الثالثة الإسبانية، وينشط في مركز المدافع المحوري، وسبق له اللعب مع منتخب فرنسا في الفئات العمرية.

وكان إلياس أحد الحضور برفقة والديه وشقيقه ثيو الذين شاهدوا مباراتي المنتخب الجزائري في هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا 2025 في مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، لمتابعة الانتصارين الجزائريين والحفاظ على شباك نظيفة من طرف لوكا زيدان.