من يواجه الجزائر في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

يقترب المنتخب الجزائري لكرة القدم من التعرّف على هوية منافسه في أولى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وتأهل "محاربو الصحراء" أمس إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزهم الصعب على بوركينا فاسو 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

ولم يكتف الجزائريون بذلك فحسب، بل ضمنوا صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراتهم الثالثة أمام غينيا الاستوائية المقررة يوم الأربعاء القادم على نفس الملعب، ودون معرفة نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة ذاتها التي ستجمع بين بوركينا فاسو والسودان.

ويملك رفاق النجم الجزائري رياض محرز 6 نقاط من فوزين متتاليين، يليهم بوركينا فاسو والسودان تواليا بـ3 نقاط، فيما يستقر المنتخب الغيني الاستوائي في القاع برصيدٍ خالٍ من النقاط.

وعلّقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على صدارة المنتخب الجزائري لمجموعته وتأهله للدور التالي بالقول "الأصعب لم يأتِ بعد"، في إشارة منها إلى منافسه المحتمل في ثمن نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري في دور الـ16 وصيف المجموعة الرابعة التي تضم السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين وبوتسوانا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن واحدا من المنتخبات الثلاثة الأولى المذكورة سيواجه الجزائر في الدور التالي، باستثناء بوتسوانا الذي فقد كامل حظوظه في احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وتاليا ترتيب فرق المجموعة الرابعة قبل انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات:

السنغال: 4 نقاط ( بفارق أهداف +4). جمهورية الكونغو الديمقراطية: 4 نقاط (بفارق أهداف +1). بنين: 3 نقاط (بفارق أهداف صفر). بوتسوانا: بلا أي نقطة (بفارق أهداف -4).

جدول مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة المقررة يوم غدٍ الثلاثاء:

بنين × السنغال.

بوتسوانا × جمهورية الكونغو الديمقراطية.

إعلان

وأشارت "لو باريزيان" إلى أن مواجهة الجزائر ضد السنغال إن تمت ستعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة للأول، خاصة وأن محاربي الصحراء فازوا في مباراتهم الأخيرة ضد "أسود النيرانغا" بهدف وحيد سجله بغداد بونجاح وكان ذلك في نهائي نسخة 2019 التي أُقيمت في مصر.

أما في حال مواجهة بنين، فيكون ذلك بمثابة فرصة للجزائريين لرد اعتبارهم من خسارتهم الرسمية الأخيرة (0-1) في تصفيات من كأس أمم أفريقيا 2019.

ويملك المنتخب الجزائري سجّلا تاريخيا جيدا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ لم يخسر أي مباراة أمامه في 5 مباريات سابقة (فوز واحد و4 تعادلات) وفق بيانات الصحيفة ذاتها.