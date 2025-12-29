أسوأ صفقات الانتقالات الشتوية في تاريخ الليغا
عادة ما تحمل الانتقالات الشتوية الكثير من الأمل والتوقعات الكبيرة، لكن الواقع أحيانا يكون أقسى لتتحول الصفقات إلى خيبات أمل حقيقية.
الدوري الإسباني لم يكن استثناءً، فهناك صفقات في الميركاتو الشتوي بقيت محفورة في ذاكرة الجماهير، ليس لنجاحها، بل لأنها الأسوأ في تاريخ الليغا.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2هل يكرر ألونسو ملحمة ديل بوسكي وزيدان مع ريال مدريد؟
- list 2 of 2روديغر مدافع ريال مدريد يمنح أملا لأطفال سيراليون
وتاليا أسوأ الصفقات في تاريخ الدوري الإسباني:
1- جوليان فوبيرت (ريال مدريد)
في عام 2009 أراد ريال مدريد الإسباني التعاقد مع جناح أيمن سريع وقادر على اللعب في دوري أبطال أوروبا، وكان يطمح لضم الإكوادوري أنطونيو فالنسيا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعد فشل الصفقة، ضمّ اللاعب الفرنسي جوليان فوبير على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق نافذة الانتقالات من وست هام الإنجليزي.
لعب فوبير 78 دقيقة فقط مع النادي الملكي، ولا يزال المشجعون يتذكرون صورته وهو يغفو على مقاعد البدلاء أثناء إحدى المباريات، ليصنف كإحدى أسوأ صفقات الانتقالات الشتوية.
2- إيمانويل أمونيكي (برشلونة)
انضمّ اللاعب النيجيري إيمانويل أمونيكي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 1996-1997 بعد تألقه مع نيجيريا في أولمبياد أتلانتا 1996.
خلال ثلاثة مواسم، بالكاد لعب 20 مباراة، وأصبح مادة للسخرية والاستهزاء (حتى إنه ظهر في إعلان تجاري لسيارة يسخر فيه من نفسه).
ولكن أمونيكي نجح لاحقا في محو قليل من خيبة الإخفاق مع النادي الكتالوني حين قاد كمدرب منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم للناشئين في تشيلي عام 2015.
3- أنطونيو كاسانو (ريال مدريد)
دفع ريال مدريد 5.5 ملايين يورو لروما مقابل كاسانو، وروّج له كصفقة شتوية بارزة عام 2006.
شارك لأول مرة وسجل هدفًا ضد ريال بيتيس، لكن بسبب وزنه الزائد، لم يشارك إلا نادرا وخلال عام ونصف العام لعب 29 مباراة مسجلا 4 أهداف فقط.
4- وينستون بوغارد (برشلونة)
كان المدافع جزءًا من فريق أياكس الذي فاز بكأس أوروبا عام 1995 بقيادة المدرب الهولندي فان غال الذي جلبه بعد ذلك إلى برشلونة موسم 1997.
خلال ثلاثة مواسم، لعب 54 مباراة قدم خلالها أداءً كارثيا، وكانت أسوأ لحظاته عندما استبدله فان غال في الدقيقة 20 من مباراة في دوري أبطال أوروبا في السويد بعد ارتكابه عدة أخطاء فادحة.
5- مارتن باليرمو (فياريال)
شكّل انتقال الأرجنتيني مارتين باليرمو إلى فياريال حدثًا تاريخيا للنادي الإسباني في 2001، إذ كان أول صفقة جماهيرية كبيرة في عهد الرئيس فرناندو رويغ.
ونجحت إدارة فياريال في إقناع نجم بوكا جونيورز، القادم آنذاك من تسجيل هدفين في مرمى ريال مدريد بكأس الإنتركونتيننتال، في الانضمام إلى فريق كان يصارع من أجل البقاء.
ورغم أن أرقامه في نصف الموسم الأول لم تكن سيئة حيث سجّل 6 أهداف، فإنه لم يلبِّ التوقعات المرجوّة منه خلال موسمين.
وهذه قائمة إضافية لـ10 أسوأ صفقات في الليغا:
- ماكسي لوبيز (برشلونة) 2004-2005: اكتفى بتسجيل هدفين في 19 مباراة خاضها بقميص النادي.
- إلياس مينديز (أتلتيكو مدريد): خلال موسمين مع الفريق، شارك اللاعب في 18 مباراة فقط دون أن يسجل.
- بليتيكوسا (ديبورتيفو لاكورونيا) 2015-2016: شارك في مباراتين فقط، استقبل خلالهما 6 أهداف.
- إيلير (أتلتيكو مدريد) 2007: غادر الفريق في صيف عام 2008 دون أن يترك أي بصمة.
- سيسينيو (ريال مدريد) 2005: خاض 24 مباراة وسجّل 3 أهداف. وفي موسم 2006-2007، تعرض اللاعب لإصابة أثّرت على مشاركاته.
- بابلو سورين (برشلونة) 2003: لم يُظهر شيئا قبل أن يغادر في صيف العام نفسه معارًا إلى نادي باريس سان جيرمان.
- لوكاس سيلفا (ريال مدريد) 2015: لم يلعب كثيرا بسبب مشاكل صحية حالت دون ظهوره.
- فيليب كوتينيو (برشلونة) 2018: أغلى صفقة في تاريخ النادي، خاض 106 مباريات على مرحلتين، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة.
- فيتولو (أتلتيكو مدريد) 2018: في صفقة كانت آنذاك ثالث أغلى تعاقد في تاريخ النادي. غير أن هذا الاستثمار لم يؤتِ ثماره على أرض الملعب.
- ريكاردو أوليفيرا (ريال بيتيس) 2009: ورغم تسجيله بعض الأهداف، فإنه لم يتمكن من منع هبوط الفريق المؤلم إلى الدرجة الثانية في الموسم نفسه.