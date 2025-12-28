"الوضع لا يبشّر بالخير".. والد الركراكي ينتقد أداء المغرب بكأس أفريقيا

لم يخفِ والد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي استياءه من مستوى اللاعبين في المباراة الماضية لـ"أسود الأطلس" في كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها البلاد.

واكتفى منتخب المغرب، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة التعادل 1-1 أمام مالي على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، وقدّم فيها الثاني مستوى فنيا أفضل بكثير من أصحاب الأرض وفق رأي والد الركراكي.

وظهر والد الركراكي في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه إن أداء المنتخب المغربي في تلك المباراة كان ضعيفا للغاية، مشيرا إلى أن ما قدمه اللاعبون على أرض الملعب لا يرقَ إلى تطلعات وآمال الجماهير المغربية.

وشدّد أيضا على أن النتيجة لم تكن مرضية، بسبب الأداء غير المقنع لعناصر المنتخب المغربي.

وزاد والد المدرب المغربي من حدة انتقاداته للاعبين باعترافه أن المنتخب المغربي كان قريبا للغاية من خسارة المباراة، لولا الهدف الذي سجّله إبراهيم دياز من علامة الجزاء.

وحذّر من خطورة الاعتماد على الحظ وحده في المباريات المقبلة، مؤكدا أن ذلك لا يكفي للذهاب بعيدا في البطولة.

وعبّر والد الركراكي أيضا عن مخاوفه من أن الاستمرار على الأداء نفسه قد يعقّد مهمة المغرب في الأدوار الإقصائية، محذرا من أن "الوضع لا يبشّر بالخير".

وأعرب عن أمله في تحسّن أداء اللاعبين في الفترة المقبلة، متمنيا أن يظهر المنتخب المغربي بأداء أفضل يعكس إمكانياته الحقيقية وقيمته كمرشح أول للفوز بالبطولة.

ويخوض المنتخب المغربي يوم غدٍ الاثنين مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، بمواجهة حاسمة أمام زامبيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ستبدأ الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 20:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.

إعلان

ويعتلي المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز في المباراة الأولى (2-0 على جزر القمر) وتعادل في الثانية، يليه المنتخبان المالي والزامبي في المركزين الثاني والثالث تواليا، وفي رصيد كل منهما نقطتان، بينما يقبع جزر القمر في المركز الرابع.