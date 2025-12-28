مصر ضد أنغولا في كأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر آخر مواجهاته في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب أنغولا مساء غد الاثنين.

وخطف منتخب "الفراعنة" بطاقة التأهل بعد أن ضمن صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

في المقابل، يدخل منتخب أنغولا المباراة في موقف صعب، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة مصر ضد أنغولا في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة يوم الاثنين 29 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة بين مصر وأنغولا الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، السابعة (19:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنغولا في كأس أمم أفريقيا

beIN Max 1

beIN Max 2

beIN Max 3

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مباراة تعد بالإثارة والتنافسية

رغم صدارة المجموعة الثانية، سيسعى المنتخب المصري جاهدا لمواصلة سلسلة انتصاراته الثلاثة المتتالية منذ أدائه المتواضع في كأس العرب، والذي انتهى بخروجه من دور المجموعات مطلع هذا الشهر.

ولم يخسر المنتخب المصري في آخر 7 مواجهات جمعته بأنغولا، علما بأن مباراة يوم الاثنين في أغادير ستكون الأولى من نوعها منذ 4 سنوات.

في المقابل، بدأ رجال باتريس بوميل مشوارهم بخسارة 2-1 أمام جنوب أفريقيا يوم الاثنين، قبل 4 أيام من تعادلهم 1-1 مع زيمبابوي.

وقدم منتخب أنغولا أداء جيدا في مباراتيه حتى الآن، لكنه لم يحقق النتائج الإيجابية المنتظرة، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية.

يحتاج منتخب أنغولا، الذي لم يحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية، إلى تعزيز دفاعه قبل مواجهة مصيرية مع حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وبينما يُعد الفوز على مصر شرطا أساسيا لتجنب الخروج من دور المجموعات للمرة الرابعة في 5 بطولات قارية، لا يزال منتخب أنغولا بحاجة إلى نتائج إيجابية في مباريات أخرى ليحافظ على فرصه في التأهل.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب أنغولا أمام مصر

ماركيز، ماتا، بواتو، كارمو، كارنيرو، موكيندي، شو، بنسون، فريدي، دالا، نزولا.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام أنغولا

الشناوي، حمدي، ربيعة، فتحي، إبراهيم، عاشور، تريزيغيه، عطية، زيزو، مرموش، صلاح.