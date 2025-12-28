كوت ديفوار ضد الكاميرون بكأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

في صدام مبكر بدور المجموعات من كأس أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025، يلتقي منتخبا كوت ديفوار والكاميرون الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول في مباراة نارية على ملعب مراكش، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

ويتطلع المنتخبان إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي مبكرًا، دون الدخول في حسابات الجولة الثالثة، خاصة بعد فوز كل منهما في الجولة الافتتاحية، إذ تغلب منتخب الكاميرون على الغابون بهدف دون رد، في حين حققت كوت ديفوار الفوز بالنتيجة ذاتها على موزمبيق.

موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون

تقام المباراة اليوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب مراكش.

وتنطلق مباراة كوت ديفوار والكاميرون عند الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة

beIN Max 1

beIN Max 2

beIN Max 3

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

كلاسيكو أفريقيا المتكرر

تحمل المواجهة طابعا تاريخيا خاصا، إذ التقى المنتخبان 8 مرات في نهائيات كأس أمم أفريقيا. وحقق منتخب الكاميرون الفوز في 5 مباريات، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل قبل أن تفوز كوت ديفوار بمباراة عبر ركلات الترجيح.

ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، كان آخر لقاء بين المنتخبين في دور المجموعات لنسخة 2015، حين فازت كوت ديفوار بهدف دون رد، سجله ماكس غراديل في الدقيقة 35، وهي الخسارة التي أطاحت بالكاميرون من البطولة آنذاك.

وخاض المنتخبان 5 مواجهات في دور المجموعات خلال نسخ 1970 و1984 و2000 و2002 و2015، فاز المنتخب الكاميروني في أربع منها، قبل أن تحقق كوت ديفوار فوزها الأول في هذه المرحلة عام 2015.

وفي طريقه للتتويج بلقبي 2000 و2002، فاز منتخب الكاميرون على كوت ديفوار بنتيجتي 3-0 و1-0 في دور المجموعات.

من جهته، حقق منتخب "الأفيال" لقبه الثاني عام 2015 بعد تجاوزه الكاميرون في دور المجموعات، كما كان قد أقصاه بركلات الترجيح في قبل نهائي نسخة 1992، التي شهدت تتويجه بلقبه الأول.

وخلال المواجهات الـ8 في البطولة، لم يحقق منتخب كوت ديفوار سوى فوز واحد خلال الوقت الأصلي، بينما جاء انتصاراه الآخران عبر ركلات الترجيح في نسختي 1992 و2006.

وشهدت مواجهة ربع نهائي نسخة 2006 تعادل الفريقين 1-1 بعد 120 دقيقة، قبل أن تفوز كوت ديفوار بنتيجة 12-11 بركلات الترجيح، حيث كان صامويل إيتو اللاعب الوحيد الذي أهدر ركلة من أصل 24 ركلة نُفذت.

وشارك إيميرس فاي، المدير الفني الحالي لمنتخب كوت ديفوار، في تلك المباراة، ونجح في تسجيل الركلة الرابعة لفريقه خلال ركلات الترجيح.

وانتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل السلبي، وكانت في قبل نهائي نسخة 1992، قبل أن تحسمها كوت ديفوار بركلات الترجيح.

وسجل المنتخبان معًا 15 هدفًا في تاريخ مواجهاتهما بكأس أمم أفريقيا، بواقع 11 هدفًا للكاميرون مقابل 4 أهداف لكوت ديفوار.

كما حافظ منتخب "الأسود غير المروضة" على نظافة شباكه في 4 مباريات من أصل 8 مواجهات، بينما استقبل أهدافًا في 3 مباريات فقط، أبرزها الخسارة بهدف دون رد في نسخة 2015.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب كوت ديفوار ضد الكاميرون

فوفانا، دووي، كوسونو، نديكا، كونان، سانغاري، سيرّي، فرانك-كيسي، أماد-ديالو، ويلفريد-زاها، وديوموند.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الكاميرون ضد كوت ديفوار

إيباسي، مالون، كوتو، تولو، يونغوا، ناماصو، إيبونغ، تشامادو، باليبا، مبويمو، وإيتا يونغ.