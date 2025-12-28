المغرب ضد زامبيا في كأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يخوض منتخب المغرب اختبارا صعبا عندما يواجه زامبيا، مساء غد الاثنين، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

اكتفى منتخب المغرب بالتعادل بنتيجة 1-1 مع نظيره المالي، في الجولة الثانية.

التعادل رفع رصيد منتخب المغرب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما ارتفعت غلة مالي إلى نقطتين من تعادلين في المرتبة الثانية، وهو نفسه رصيد منتخب زامبيا الثالث، في حين تتذيل جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.

موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة يوم الاثنين 29 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب والجزائر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا:

beIN Max

2 beIN Max

3 beIN Max

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مواجهة صعبة

بعد أن احتاج "أسود الأطلس" إلى هدفين في الشوط الثاني للفوز على جزر القمر، فشلوا في تحقيق أي تقدم يُذكر في مباراتهم التي انتهت بالتعادل 1-1 مع مالي، تاركين الجماهير غير مقتنعة قبل مباراتهم الأخيرة في المجموعة الأولى ضد "الرصاصات النحاسية".

ولم يعد بإمكان أبطال عام 1976 تحمل الخروج المفاجئ على أرضهم، إذ ضمنوا مركزا ضمن أول فريقين أو مركزا بين أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث.

وبينما تتجه الأنظار إلى المغرب في المباراة الأخيرة من المجموعة الأولى يوم الاثنين، يأمل منتخب زامبيا بهدوء في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى دور الـ16.

ويدخل فريق المدرب موسى سيشون المباراة الختامية برصيد نقطتين من مباراتين، وقد قدم أداءً مشرفا بتجنب الهزيمة بعد جولتين.

مع عدم وجود إصابات أو إيقافات في صفوف زامبيا، يمتلك سيتشوني تشكيلة كاملة للاختيار من بينها، حيث يسعى "الرصاصات النحاسية" لتحقيق أول فوز له في كأس الأمم الأفريقية منذ 13 عاما.

وبعد غيابه عن أول مباراتين، قد يحصل أشرف حكيمي على فرصة المشاركة مع المغرب، وإن كان كبديل، لكن من غير المرجح أن يكون رومان سايس وحمزة إغاماني قد تعافيا من الإصابات العضلية التي أبعدتهما عن التشكيلة.

التشكيلة المتوقعة لزامبيا أمام المغرب

موانزا، إيمانويل باندا، بينسون ساكالا، شاندا، موسوندا، تيمبو، سيموكوندا، لاميك باندا، كانغوا، فاشيون ساكالا، داكا.

التشكيلة المحتملة للمغرب أمام زامبيا

بونو، مزراوي، الياميق، أكرد، صلاح الدين، العيناوي، بن صغير، أوناحي، دياز، النصيري، الخنوس.