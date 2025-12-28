هل طلب رونالدو اللعب مع ميسي في إنتر ميامي؟

ادّعى تقرير إسباني أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المرتبط بعقد مع النصر السعودي حتى صيف عام 2027 عرض خدماته على فريق إنتر ميامي الأميركي للعب بجوار غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحت عنوان "سري للغاية"، نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية معلومات زعمت فيها أن رونالدو يريد إنهاء مسيرته الكروية باللعب مع منافسه الأزلي ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي.

ووفق الصحيفة فإن رونالدو (40 عاما) أصدر تعليماته لموكّليه بعرض خدماته على إنتر ميامي متجاوزا بذلك المنافسة التاريخية بينه وبين ميسي، مبديا رضاه براتب أقل بكثير مما يتقاضاه حاليا في السعودية.

وقالت "ما كان يبدو مستحيلا في السابق قد يصبح ممكنا، ميسي ورونالدو قد يختتمان مسيرتيهما باللعب معا".

وأضافت أن رونالدو لا يزال يشعر "بحسرة عدم لعبه يوما في نفس الفريق مع ميسي، ولا يريد الاعتزال قبل أن يعيش هذه التجربة.

وشدّدت "موندو ديبورتيفو" على أن العلاقة القوية بين رونالدو وديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي قد تكون عاملا قويا في إتمام الصفقة، كما أنهما يشتركان في جرّاح تجميل واحد وهذا "رابط قوي آخر".

يوم الكذب في إسبانيا

رغم كل ما ذُكر من أسباب، فالمؤكد أن تقرير الصحيفة الكتالونية لم يكن سوى "فبركة" من وحي خيال الكاتب، على اعتبار التقرير تزامن مع ما يسمى "يوم الكذب في إسبانيا" الذي يصادف (28 ديسمبر/كانون الأول) ويوازي ما يعرف عالميا بـ"كذبة أبريل".

وللتأكيد أكثر على ذلك، فإن كاتب التقرير يدعى ريكاردو تابس، وهو شخصية خيالية من مسلسل تلفزيوني بعنوان "ميامي فايس" وليس صحفيا في "موندو ديبورتيفو".