شاهد.. مهارات لامين جمال في القيادة وسط الكثبان الرملية

يواصل لامين جمال نجم برشلونة الشاب الاستمتاع بعطلة أعياد الميلاد التي يقضيها في دبي، وظهر وهو يمارس رياضة أخرى غير كرة القدم.

ويحرص جمال (18 عاما) وباستمرار، على إطلاع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كيفية قضائه الإجازة الحالية، وهو ما كرّره خلال الساعات الأخيرة.

وشارك جمال مقطع فيديو نشره أحد أصدقائه، وهو يقود سيارة عبر الصحراء بأقصى سرعة، في محاولة منه لتقليد سائقي رالي داكار على حد تعبير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وظهر لامين في المقطع وهو يقود السيارة بإرشاد شخص كان يجلس إلى جانبه كمساعد سائق، ورغم قِصر الفيديو، لكن يمكن مشاهدة نجم برشلونة وهو يرتدي واقيا للوجه ونظارات خاصة للحماية.

ويُعد لامين جمال من أبرز المرشحين للفوز بالنسخة الـ16 من جوائز غلوب سوكر لأفضل لاعب، إلى جانب زميله رافينيا وكذلك ثنائي باريس سان جيرمان عثمان دمبيلي وفيتينيا، والفرنسي كيليان مبابي من ريال مدريد.

وحظيت عطلة لامين جمال بالكثير من المواقف اللافتة، إذ شوهد وهو يتدرب في صالة للألعاب الرياضية، كما ظهر في عشاء مع والدته شيلا إيبانا، وقبل ذلك كان قد نشر صورة تجمعه بـ3 أطفال أمام أحد المساجد، أما المقطع الأبرز لجمال فكان وهو يلعب كرة القدم رفقة عدد من الأطفال.