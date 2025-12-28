لاعب بعين واحدة يقود بوركينا فاسو أمام الجزائر في كأس أفريقيا

يحظى جورج مينونغو مهاجم بوركينا فاسو باهتمام كبير قبيل المواجهة المرتقبة لبلاده أمام الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، ليس بسبب قدراته الهجومية بل لقصته الملهمة التي تجسّد الصمود والإصرار على مواصلة مسيرته الاحترافية.

ويواجه المنتخب البوركيني نظيره الجزائري، مساء اليوم، الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب الأمير الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

ويخوض مينونغو (23 عاما) مبارياته سواء مع منتخب بلاده أو ناديه سياتل ساوندرز الأميركي بعين واحدة فقط، إذ فقد البصر في عينه اليسرى نتيجة إصابة خطيرة بعدوى شديدة قبل نحو عامين.

ورغم هذه المعاناة، مهّد مينونغو الطريق لمنتخب بوركينا فاسو لتحقيق انتصار ثمين في المباراة الأولى ضد غينيا الاستوائية، بعدما سجل هدف التعادل (1-1) في الوقت بدل الضائع، وتحديدا في الدقيقة 95، قبل أن يسجل زميله إدموند تابسوبا هدف الفوز بعد ذلك بـ3 دقائق.

وبعد أدائه اللافت ضد غينيا الاستوائية، من المنتظر أن يعوّل عليه الجهاز الفني لقيادة الخط الأمامي ضد الجزائر.

قصة ملهمة

وتُعد قصة مينونغو واحدة من الشهادات الحية على قوة الإرادة في عالم كرة القدم، إذ ينظر إليه كثيرون على أنه نموذج حي على قدرة الإنسان على تخطي العقبات مهما كانت صعبة.

وتعود معاناة مينونغو إلى صيف عام 2023، إذ فقد البصر في عينه اليسرى بعد سلسلة من الأحداث غير المتوقعة أثناء وجوده في معسكر تدريبي بمدينة ماربيا الإسبانية بعد أيام من توقيعه على عقد انتقاله إلى سياتل ساوندرز.

ولاحظ اللاعب تورّما مصحوبا بحكّة شديدة في عينه ليخبر طبيب الفريق بذلك، الذي ظنّ بدوره أنها قد تكون حساسية، قبل أن يعرض الأمر على طبيب مختص أشار بدوره إلى احتمال أن السبب عضة حيوان، ليضطر مينونغو للانتظار بضعة أيام ومراقبة الوضع الذي زاد سوءا.

إعلان

وبعد أسبوع تغيّر لون عينه إلى الأحمر ثم الأسود، وبعد أسبوعين أصبحت بيضاء تماما، ورغم خضوعه لجراحة طارئة لإزالة الدم من مقدمة ومؤخرة عينه اليسرى، جاءت النتائج مروّعة إذ أُصيب العصب البصري بتلف كامل.

وبعد عدة فحصوات، كان طبيب سياتل ساوندرز في طريقه لكتابة تقرير يؤكد فيه عدم قدرة مينونغو على ممارسة كرة القدم لكن اللاعب رفض رفع الراية البيضاء والاستسلام.

وأمام إصرار اللاعب سمح الجهاز الفني لسياتل ساوندرز بالتدريب شريطة ارتداء نظارات حماية، ليظهر في تدريبات الفريق الأول وليس فريق الشباب وهو ما رفع معنوياته.

واستمر مينونغو في العمل ليل نهار على تطوير طريقة لعبه، حتى شارك للمرة الأولى في الدوري الأميركي للمحترفين في مايو/أيار 2024 ضد لوس أنجلوس غالاكسي.

وكانت نهاية عام 2024 مميزة بكل المقاييس بالنسبة لمينونغو، ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه سجل أول أهدافه في الدوري الأميركي ضد فانكوفر، وفي نوفمبر/تشرين الثاني شارك أساسيا مع سياتل في نصف النهائي ضد لوس أنجلوس غالاكسي، علما بأنه يخضع كل 6 أشهر لفحوص روتينية على عينه.