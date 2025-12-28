كورتوا حارس ريال مدريد ملك "التصديات" في أوروبا 2025

تصدّر حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا قائمة أفضل حراس المرمى في أوروبا رغم أن النادي الملكي أنهى العام دون التتويج بأي لقب، في واقعة نادرة الحدوث داخل أروقة "الميرنغي".

وقضى كورتوا العام بأكمله في موقعه المعتاد بين القائمين وتعرّض لاختبارات أكثر من المتوقع، إلا أنه دافع عنها بثبات ودون تراجع.

ومع خط دفاعي عانى من الترقيع المستمر والتعديلات المتواصلة، وكثرة الغيابات، تحوّل الحارس البلجيكي إلى نقطة الاستقرار الأخيرة في الفريق.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كورتوا نجح في تحقيق 174 تصديا خلال عام 2025، ليتصدر قائمة أكثر الحراس تصديا في أوروبا، في مؤشر واضح على حجم الضغط الذي تحمّله طوال الموسم.

أدوار قيادية أخرى

ولم يتوقف دور كورتوا على حراسة المرمى بل تجاوز حدود الأداء الرياضي البحت، إذ تحمّل مسؤوليات قيادية داخل الفريق.

وكان اللاعب الذي واجه الواقع في الأوقات التي كان السياق فيها يدفع إلى الصمت أو الاختباء، كما تحمّل عبء الخطاب الإعلامي عندما غابت الإجابات لدى زملائه.

فلم يكتفِ بالتصدي للكرات، بل شرح، ودافع، وكان صوت غرفة الملابس في موسم متقلّب طغت عليه حالة من عدم اليقين، كما حدث عقب الإقصاء أمام أرسنال.

وكان الريال خسر ثلاثية الكأس الممتازة الإسبانية وكأس الملك والدوري الإسباني عام 2025 لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

وخرج بخفي حنين من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة في ربع نهائي المسابقة ذهابا وإيابا أمام نادي أرسنال الإنجليزي بمجموعة 5-1 في اللقاءين.