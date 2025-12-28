شاهد.. لاعب بوركينا فاسو يمازح الصحافة باللهجة الجزائرية

مازح لاعب بوركينا فاسو محمد زوغرانا عددا من الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر.

وفي ختام المؤتمر، خاطب زوغرانا أحد الصحفيين الجزائريين بحديث جانبي قائلا: "مولودية يا خو.. ليزوم"، أي "رجال المولودية يا أخي"، في إشارة إلى ناديه الحالي مولودية الجزائر.

ولا يُعدّ أمر إتقان اللاعب البوركيني بعض الكلمات باللهجة الجزائرية غريبا، فهو يلعب في الجزائر مع نادي العاصمة، ما جعله يتقن بعض العبارات المحلية ويستخدمها بطريقة ودية وطريفة مع الصحفيين.

وكان زوغرانا، لاعب منتخب بوركينا فاسو ومولودية الجزائر، أكد أن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري تحمل طابعا خاصا بالنسبة له، وذلك في إطار منافسات كأس أمم أفريقيا.

وأوضح زوغرانا أن خصوصية اللقاء تعود إلى تجربته مع مولودية الجزائر ومعرفته بعدد من لاعبي المنتخب الوطني، ما يمنحه دافعا إضافيا قبل خوض المباراة.

وأضاف لاعب المنتخب البوركينابي أن فريقه سيخوض المواجهة بتركيز وجدية كبيرين بعد تحضيرات جيدة، بهدف فرض أسلوب اللعب ووضع المنافس تحت الضغط.

كما عبّر زوغرانا عن حماسه الكبير لخوض أول مشاركة له في نهائيات كأس أمم أفريقيا، مؤكدا أنه سيعيش هذه التجربة بروح المسؤولية والسعي لتقديم أفضل أداء ممكن.

وانتقل محمد زوغرانا إلى مولودية الجزائر في يوليو/تموز 2023، قادما من نادي "أسيك ميموزا الإيفواري".

ومنذ وصوله، فرض نفسه وأكد مكانته كلاعب مؤثر داخل صفوف النادي ليتوج عام 2024 بجائزة "أفضل لاعب أجنبي في الدوري الجزائري الممتاز".