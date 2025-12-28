شاهد.. احتفال أوسيمين المستفز أمام تونس ورد المدرب الطرابلسي

تسبب فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا بأزمة خلال مباراة تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد محاولته استفزاز مدرب "نسور قرطاج" سامي الطرابلسي، خلال احتفاله بتسجيل الهدف الأول.

وافتتح أوسيمين التسجيل "للنسور الخضراء" قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، بعدما حوّل عرضية متقنة من زميله أديمولا لوكمان برأسه إلى شباك الحارس التونسي أيمن دحمان.

وأشهر الحكم المالي بوبو تراوري البطاقة الصفراء لأوسيمين بسبب احتفاله الاستفزازي على حد وصف شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أوسيمين وهو يشير بأصبعه نحو دكة بدلاء المنتخب التونسي، بملامح تنم عن "التحدي والشماتة"، في تصرّف بدا موجها على الأرجح لسامي الطرابلسي مدرب "نسور قرطاج".

وتدخّل لاعبو نيجيريا وكذلك بعض من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب التونسي من أجل تهدئة أوسيمين، الذي نال بطاقة صفراء من الحكم.

وبعد نهاية المباراة أقر الطرابلسي بأن أوسيمين عاتبه، ظنا منه بأن الأول حاول التأثير على قرارات الحكم وهو ما نفاه مدرب تونس تماما.

وقال الطرابلسي، في مؤتمر صحفي، "من الواضح أن أوسيمين كان يخاطبني، لقد زعم أنني تحدثت مع الحكم أو حاولت التأثير عليه. لا أدري من أين أتى بهذه الفكرة ومن أين أتى بهذه الأشياء؟".

وأضاف "لم أتحدث مع الحكم، هذا قد يعتبر نوعا من الاستفزاز، هو لاعب وأنا أحترم قواعد اللعبة، وبالتالي لا أقدر على أن أردّ على لاعب".

سبب احتفال أوسيمين

وفسّرت تقارير أخرى تصرّف أوسيمين بأنه يعود إلى عدم تقبله لتصريحات الطرابلسي التي أدلى بها قبل المباراة، وأكد فيها أنه لا يملك خطة خاصة لإيقاف المهاجمين النيجيريين.

وقال الطرابلسي، في مؤتمر صحفي، "يجب أن نحافظ على تركيزنا أمام أي منافس وأي نوع من اللاعبين في أي فريق".

وأضاف "نحن منتخب معروف بلعبه الجماعي على جميع المستويات، دفاعيا وهجوميا. سنتعامل مع جميع اللاعبين، وكل النجوم المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالانضباط نفسه".

إعلان

وتأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه الشاق على نظيره التونسي 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب المركّب الرياضي بمدينة فاس، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وتصدّرت نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني، يليهما أوغندا وتنزانيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة وحيدة.