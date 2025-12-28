شاهد.. أفضل أهداف ريال مدريد ومبابي في 2025

استعرض نادي ريال مدريد أفضل أهداف الفريق المنافس على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وكذلك كل أهداف نجمه الفرنسي كيليان مبابي في 2025.

وقام الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منصة "إكس" بنشر ما وصفه بأفضل أهداف الفريق في 2025.

كما نشر النادي تغريدة أخرى احتفى فيها بنجمه وهدافه كيليان مبابي بمقطع فيديو يضم كل أهدافه الـ59.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من تراجع النتائج، إذ يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 42 نقطة خلف غريمه برشلونة المتصدر بـ4 نقاط.

كما يحتل ريال مدريد المركز السابع في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، خلف أرسنال المتصدر (18 نقطة).