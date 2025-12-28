دمبيلي ورونالدو يخطفان الأضواء في جوائز غلوب سوكر

تُوّج مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان دمبيلي موسمه الاستثنائي بجائزة" غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، الأحد في دبي، بينما اختير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الأفضل في الشرق الأوسط.

وكان تتويج دمبيلي متوقعا بعدما قاد سان جيرمان إلى سداسية تاريخية، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وتواجد رونالدو (40 عاما) على منصة التتويج للعام الثاني تواليا، كاشفا أن هدفه هو تسجيل الهدف رقم 1000.

قال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق: "لا يزال لدي شغف كبير في كرة القدم، طموحي هو تحقيق المزيد من البطولات والوصول إلى الهدف 1000".

وسجل النجم البرتغالي ثنائية لفريقه النصر في الفوز على الأخدود 3-0 في الدوري السعودي، رافعا رصيد أهدافه في مسيرته إلى 956 هدفا.

وكُوفئ باريس سان جيرمان على حصده السداسية بنيل حصة الأسد من الجوائز وهي: أفضل نادٍ، أفضل مدرب (الإسباني لويس إنريكي)، أفضل لاعب صاعد (الفرنسي ديزيريه دويه)، أفضل لاعب خط وسط (البرتغالي فيتينيا) وأفضل رئيس نادٍ (القطري ناصر الخليفي).

وكان لبرشلونة بطل الدوري الإسباني حصة كبيرة أيضا عبر لامين جمال (18 عاما) الذي حصد جائزة أفضل مهاجم وجائزة أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا لتكريم المواهب الشابة.

وساهم جمال في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، إضافة إلى الوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019.

كما نال برشلونة جائزة أفضل نادٍ للسيدات، وأفضل لاعبة عبر ايتانا بونماتي الفائزة للعام الثالث تواليا.

وحصل البرتغالي جورج منديش على جائزة أفضل وكيل لاعبين، ومواطنه لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الباريسي على جائزة أفضل مدير نادٍ.

ونال الإسباني أندريس إنييستا والياباني هيديتوشي ناكاتا جائزة المسيرة الرياضية، والفرنسي بول بوغبا (موناكو) جائزة أفضل عودة للملاعب.