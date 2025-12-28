حكيمي يعاتب جماهير المغرب والركراكي يؤكد مشاركته أمام زامبيا

طالب أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي جماهير بلاده بالوقوف خلف الفريق وتشجيعه بكل قوة من أجل التتويج بالنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها البلاد.

وكان بعض مشجعي منتخب المغرب قد أطلقوا صيحات الاستهجان ضد اللاعبين بعد نهاية المباراة الماضية أمام مالي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في إشارة منهم إلى عدم رضاهم عن المستوى، الأمر الذي لم يرق لحكيمي.

وقال حكيمي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وزامبيا "أعلم أن جماهيرنا غير راضية لكننا سنعمل على إسعادها. نحن كلاعبين في حاجة ماسة إلى دعمها وعليه ليس من الجيد إطلاق صافرات الاستهجان أحيانا. نريدهم إلى جانبنا فهم اللاعب رقم 12".

وأضاف "عشت وضعا مشابها مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، فقد كنا لا نحقق الفوز في بداية الموسم وقالوا إننا فريق ليس جيدا ولا نملك مدربا جيدا وفي نهاية المطاف أصبحنا أبطال أوروبا. على الجماهير أن تبقى خلفنا لكي نصبح أبطال أفريقيا معا".

وأكد حكيمي أن منتخب المغرب يملك حاليا "أفضل مدرب للفوز بكأس أفريقيا فقد أوجد عقلية لم نكن نملكها من قبل. هدفنا هو أن نبقى متحدين كي نُتوج باللقب".

وواصل "لعبت مع أجيال مختلفة في المنتخب، والروح الموجودة حاليا لم أشاهد مثلها من قبل. فريقنا اليوم متحد بشكل كبير وسنقوم بعملنا ونسير في الطريق الصحيح. أتمنى أن نحقق أشياء جميلة معا".

وفي الوقت نفسه أكد حكيمي تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها قبل أقل من شهرين، وأنه جاهز للعودة إلى الملاعب، موضحا أن هدفه الرئيسي هو التتويج باللقب سواء لعب أم لا.

وزاد حكيمي "أشعر أنني بخير، وإذا طلب مني المدرب أن أشارك فأنا جاهز، وإلا فإنني سأساند الفريق من دكة البدلاء".

وختم ظهير سان جيرمان "أهم شيء بالنسبة لي هو الفريق وليس أنا. سواء لعبت أم لا فإن هدفي هو الفوز بكأس أفريقيا".

حكيمي جاهز للمشاركة بمباراة المغرب وزامبيا

من جهته أكد الركراكي أن حكيمي سيلعب غدا ضد زامبيا لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيشارك أساسيا أم سيبدأ على مقاعد البدلاء.

وقال الركراكي "نتعامل مع حالة أشرف بحذر، المؤكد أنه سيشارك في مباراة الغد لكن هل سيبدأ أساسيا أم لا، هذا أمر سنقرره لاحقا".

وأضاف "خضنا مباراتين من دون لاعبنا الأفضل ومن دون قائدنا وأحد أهم ركائز الفريق، ومع ذلك لم نتحجج بذلك في تقييم أدائنا. لدينا لاعبون آخرون نجحوا في تعويضه وقاموا بدورهم على أكمل وجه، ويجب الإشادة بهم".

وأوضح الركراكي أن حكيمي لاعب استثنائي ومهم جدا لمنظومة المنتخب المغربي سواء على مستوى القيادة أو على مستوى التضحيات.

وعلّق الركراكي على صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير المغربية بعد المباراة الماضية بالقول "كنت لاعبا ثم مساعدا والآن مدربا. وبعد تجربتي هذه أشعر بالهدوء لأنني أعرف البيئة المغربية".

وأوضح "كنت أظن أنه يمكننا تغيير بعض الأمور لكنّ شيئا لم يتغير. قلت للاعبين إن 95% من المغاربة يحبونكم وسعداء و5% هم من أطلقوا الصافرات".

وختم الركراكي "إذا أردنا أن نكون بلدا كبيرا في كرة القدم فعلينا تقبل هذه الأمور وأنا أتقبلها. هدفنا جعل جماهيرنا فخورة بنا وندرك أنها تساندنا. الحب الذي يعطيه لنا الجمهور هو أهم شيء وحين ينتقدوننا يساعدوننا أيضا، هذه هي كرة القدم".

ويخوض المنتخب المغربي يوم غد الاثنين مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، بمواجهة حاسمة أمام زامبيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 20:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.

ويعتلي المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز في المباراة الأولى (2-0 على جزر القمر) وتعادل في الثانية، يليه المنتخبان المالي والزامبي في المركزين الثاني والثالث تواليا وفي رصيد كل منهما نقطتان، فيما يقبع جزر القمر في المركز الأخير.