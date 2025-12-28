"ولد البلاد".. حكيمي يرد على صور مبابي بقميص المغرب

تفاعل الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان بطريقة لافتة مع زيارة صديقه الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد إلى المغرب لمتابعة مباراة "أسود الأطلس" ضد مالي من المدرجات.

وشارك مبابي خلال الساعات الماضية عبر خاصية "القصص" بحسابه على إنستغرام صورة وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي وعلى ظهره الرقم 2 الخاص بحكيمي.

وردّ حكيمي على الصورة بكلمتين: "ولد البلاد"، مرفقا ذلك بعلم المغرب ورمز القلب.

وكان مبابي حضر مباراة المغرب ومالي التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025، من مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وظهر مبابي وهو يلوح للجماهير في مقصورة كبار الشخصيات في الملعب مرتديا سترة تحتها قميص حكيمي بمنتخب المغرب الذي يحمل رقم 2.

من جانبه، أظهر حكيمي فرحة غامرة بظهور صديقه مبابي في المدرجات، خاصة أنهما يتمتعان بعلاقة قوية للغاية.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت أن زيارة مبابي للمغرب التي تنتهي يوم غد الاثنين جاءت استجابة لدعوة خاصة من حكيمي لحضور مباراة "أسود الأطلس" ومالي.

ووصل كيليان إلى المغرب برفقة أسرته كاملة، وهم: والده ويلفرد مبابي ووالدته فايزة العماري وشقيقه الأصغر إيثان.

أما حكيمي الذي غاب عن أول مباراتين للمغرب في كأس أفريقيا 2025، فمن المتوقع مشاركته أساسيا أو بضع دقائق في المباراة الثالثة والأخيرة لأسود الأطلس في دور المجموعات المقررة غدا ضد زامبيا.

وقد يتأجل ظهور حكيمي في البطولة إلى الأدوار الاقصائية بدءا من ثمن النهائي إذا تأهل المغرب.

حكيمي جاهز لخوض مباراة المغرب وزامبيا

وأكد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني جاهزية حكيمي بنسبة 100% لخوض المباريات انطلاقا من الدور القادم.

وقال الركراكي "سيكون حكيمي جاهزا لأدوار خروج المغلوب. هذا أمر مؤكد"، مضيفا عن إمكانية الدفع به ضد زامبيا: "في المباراة الثالثة لدينا حظوظ لرؤية أشرف منذ البداية أو دخوله كبديل لمنحه إيقاع اللعب".

ويغيب حكيمي عن الملاعب منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعدما تعرّض لإصابة قوية على مستوى الكاحل خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، بعد تدخّل قوي من الكولومبي لويس دياز لاعب الفريق البافاري.

ومنذ ذلك الوقت يخوض أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 سباقا مع الزمن من أجل العودة إلى الملاعب وارتداء قميص "أسود الأطلس" في كأس أفريقيا.