حكيمي ضمن التشكيلة الأفضل في العالم لعام 2025

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (آي إف إف إتش إس) تشكيلته لأفضل فريق في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة وجود لاعب عربي وحيد وهو الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان، الذي فرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن على المستوى العالمي.

وضمت التشكيلة المثالية: كيليان مبابي الممثل الوحيد لريال مدريد، والموهبة لامين جمال وبيدري من برشلونة، وأربعة لاعبين من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

التشكيلة المثالية لعام 2025: