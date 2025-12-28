شاهد.. فرحة عربية بفوز السودان الأول في كأس أفريقيا 2025

عبّر صناع محتوى وناشطون عرب عن فرحتهم بفوز المنتخب السوداني على نظيره غينيا الاستوائية في المباراة التي أقميت يوم الأحد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، لحساب الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وشارك الناشط السعودي عبد الله العيادة بمقطع فيديو لرد فعله على هدف المباراة الوحيد لـ"صقور الجديان" من أرضية الملعب، معلقا عليه "هدف السودان الذي أفرح الأمة العربية كاملة".

وبطريقة طريفة، هنأ الناشط الرياضي المصري ممدوح نصر الله السودان، وقال في فيديو عبر صفحته على إنستغرام "غفلتوا منتخبات المغرب وتونس والجزائر ومصر، ألف مبروك لحبايبنا في السودان وشعبه، والله تستاهلون وتستحقون الفرحة، ويا رب تكون الفرحة فرحتين وتكملوا في البطولة".

من جهته كتب الناشط الرياضي محمد عوض "فعلتها السودان.. وحققت الفوز. انتصار مهم جدا"، مشيرا إلى أن الانتصار حافظ على حظوظ السودان في سباق الصعود إلى الدور الثاني مع أصحاب أفضل ثوالث المجموعات في أسوأ الأحوال.

بدوره كتب المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي "مبروك لمنتخب السودان، فوز ثمين ومستحق على غينيا الاستوائية بهدف نظيف، وأداء بروح قتالية عالية يبقي الآمال قائمة في التأهل إلى ثمن النهائي".

وحقق المنتخب السوداني تميزا لافتا خلال المقابلة، في حين نال لاعبه محمد عيسى جائزة أفضل لاعب في مواجهة غينيا الاستوائية.

وبفوزه اليوم أبقى "صقور الجديان" على حظوظهم في البطولة مع بقاء المباراة الأخيرة له بدور المجموعات مع بوركينا فاسو، وأصبح رصيده 3 نقاط.