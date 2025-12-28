سقوط مروع لحارس السودان يحبس الأنفاس بكأس أفريقيا

تسبب حارس منتخب السودان منجد النيل (29 عاما) في إثارة هلع جماهير مباراة منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية بعد سقوطه بشكل مفاجئ على أرضية الملعب.

الحادثة وقعت قبل نهاية الشوط الأول بـ10 دقائق فقط، ليثير حالة من القلق بين اللاعبين والجماهير على حد سواء.

ورغم أن الجهاز الفني لمنتخب "صقور الجديان" جيمس كواسي أبياه، وجّه الحارس البديل محمد أبوجا لإجراء عمليات الإحماء تمهيدا للدفع به في المباراة، لكنّ منجد النيل تحامل على نفسه ورفض الخروج من أرضية الميدان واستكمل بقية المباراة.

وتلقى منجد النيل الإسعافات الأولية على أرضية الميدان لمدة تفوق 5 دقائق، مستعيدا عافيته ليعدل المدري أبياه عن تغييره.

وكان المنتخب السوداني خطف فوزا ثمينا على نظيره من غينيا الاستوائية بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ورفع صقور الجديان رصيدهم إلى 3 نقاط بالتساوي مع منتخب الجزائر وبوركينا فاسو قبل لقائهما لاحقا لحساب المجموعة نفسها.