صدمات متتالية تضرب صفقات ليفريول وسلوت في ورطة

لم يستفد ليفربول من الإنفاق الضخم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بسبب كم الإصابات التي تعرض لها لاعبوه، وذلك حسب ما أكده الهولندي أرني سلوت المدير الفني للريدز.

أنفق ليفربول مبالغ طائلة على لاعبين مثل فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن (155 مليون دولار) والفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت (106 ملايين دولار).

وانضم السويدي ألكسندر إيزاك، صاحب الرقم القياسي في سوق الانتقالات، للفريق وهو يفتقد لياقة المباريات، وسيغيب لمدة شهرين بعدما تعرّض لكسر في عظام القدم في مواجهة توتنهام الأسبوع الماضي.

من جانبه، تعرّض المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني لإصابة قوية في الرباط الصليبي تسببت في إنهاء موسمه لأول مع الفريق، فيما شارك الظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ في 5 مباريات فقط كأساسي من أصل 11 مباراة، بسبب مشكلة مزمنة في أوتار الركبة.

وكلف الثلاثي ليفربول ما يقرب من (270.3 مليون دولار) وهو ما يساوي نصف إنفاق النادي هذا الصيف، وشاركوا مجتمعين في 28 مباراة، مما تسبب في تعطيل خطة سلوت بإعادة بناء الفريق.

وقال سلوت: "أعتقد أن الكثيرين تحدثوا عن ما أنفقناه في سوق الانتقالات الصيف الماضي، وأضاف: "لكن لسوء الحظ لم نستفد من كل تلك الأموال التي أنفقناها بسبب إصابة هؤلاء اللاعبين".

وتابع سلوت: "جيريمي فريمبونغ مثال على ذلك، لكنه الآن بات جاهزا، يمكنه مساعدتنا لأنه الأسبوع الماضي صنع هدفا في مواجهة توتنهام وصنع هدفا رائعا في مواجهة وولفرهامبتون".