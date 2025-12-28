من يتأهل لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 عند تساوي النقاط؟

مع احتدام المنافسة على التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب، نستعرض نص لائحة البطولة، والمرجحات عند تساوي منتخبين أو أكثر في الرصيد ذاته.

وحسمت نيجيريا تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بعدما تغلبت 3-2 على تونس، أمس السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وفي الجولة الثانية أيضا، حسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الثانية بعد فوزٍ صعب على جنوب أفريقيا 1-0.

وتضم كأس أفريقيا 6 مجموعات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).

وتنص لائحة كأس أمم أفريقيا على أنه عند تساوي منتخبين أو أكثر في رصيد النقاط يتم الاحتكام إلى التالي لحسم المتأهل لثمن النهائي:

نتائج المواجهات المباشرة بينها.

وعند التعادل سيتم اللجوء لفارق الأهداف في المباريات التي جرت بين المنتخبات المتساوية، في حال وجود أكثر من منتخبين متساويين.

وفي حال عدم فض الاشتباك سينظر إلى فارق الأهداف التي أحرزها كل منتخب بجميع مبارياته بالمجموعة.

ثم عدد الأهداف المسجلة بكل لقاءات المجموعة.

ثم في النهاية إجراء قرعة لحسم المتأهل.

وفي ما يلي ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 قبل مباريات الأحد:

المجموعة الأولى

المغرب: 4 نقاط

مالي: نقطتان

زامبيا: نقطتان

جزر القمر: نقطة وحيدة

المجموعة الثانية

مصر: 6 نقاط

جنوب أفريقيا: 3 نقاط

أنغولا: نقطة

زيمبابوي: نقطة

المجموعة الثالثة

نيجيريا: 6 نقاط

تونس: 3 نقاط

تنزانيا: نقطة

أوغندا: نقطة

المجموعة الرابعة

السنغال: 4 نقاط

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 4 نقاط

بنين: 3 نقاط

بوتسوانا: دون نقاط

المجموعة الخامسة

الجزائر: 3 نقاط

بوركينا فاسو: 3 نقاط

غينيا الاستوائية: دون نقاط

السودان: دون نقاط

المجموعة السادسة

كوت ديفوار: 3 نقاط

الكاميرون: 3 نقاط

الغابون: دون نقاط

موزمبيق: دون نقاط

وتستمر منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.