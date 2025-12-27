زيدان جديد في اليونايتد.. شاهد هدف دورغو "الخرافي" ضد نيوكاسل

شبّه مشجعو مانشستر يونايتد اللاعب باتريك دورغو بزين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد بعد هدفه الأول المذهل مع النادي ضد نيوكاسل.

ومنح دورغو البالغ من العمر 21 عامًا التقدم لليونايتد ضد "الماكبايس" بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ريان شرقي ينقذ السيتي من فخ نوتنغهام وفوز أرسنال وليفربول بالدوري الإنجليزي

ريان شرقي ينقذ السيتي من فخ نوتنغهام وفوز أرسنال وليفربول بالدوري الإنجليزي list 2 of 2 مخدر صامت يثير ذعر الأندية الأوروبية end of list

لم يكن الظهير الدانماركي الذي انتقل إلى الجانب الأيمن بعد تغييرات أجراها المدرب روبن أموريم على تشكيلته الأساسية ليحلم بطريقة أفضل لافتتاح رصيده التهديفي مع الشياطين الحمر، حيث احتفل بحماس شديد.

أُصيب المشجعون بالذهول من هدف دورغو، وأشادوا بمهارته على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبّه البعض التسديدة بتلك التي سددها زيدان مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 ضد باير ليفركوزن.

وعلق أحدهم على موقع إكس "انظروا إلى دورغو وهو يتحرك كزيدان في أوج عطائه"، وكتب آخر "لا أستطيع التمييز بين دورغو وزيدان بتلك التسديدة الطائرة".

وأضاف ثالث "يا له من هدف رائع يا باتريك دورغو، أول أهدافك مع يونايتد! كان هدفًا في غاية الروعة".

وقال مشجع رابع "أفضل ما قدمه دورغو حتى الآن بقميص مانشستر يونايتد. يا لها من تسديدة طائرة رائعة!".

في المقابل، سخر آخرون من دهشتهم من أداء دورغو في الشوط الأول رغم بدايته الصعبة مع يونايتد.

وقال أحدهم "معذرةً يا دورغوينيو، لم أكن أعرف أسلوب لعبك"، وأضاف آخر "من يا ترى سيقلد دورغو الليلة؟".

شارك دورغو أساسيًا في 8 مباريات تحت قيادة المدرب أموريم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى 8 مباريات أخرى كبديل.

ولعب دورغو 37 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انتقاله من ليتشي مقابل 28.66 مليون يورو مطلع هذا العام.

وقال أموريم "يحتاج دورغو إلى مزيد من الهدوء أثناء اللعب. يمكنك أن تشعر بالقلق في كل مرة يلمس فيها باتريك الكرة. أنا شخصيا أشعر بالقلق. أتذكرون تسديدته أمام إيفرتون؟

إعلان

وأضاف "كان ذلك أسهل من القرار الذي اتخذه باللعب مع الدانمارك أمام أسكتلندا. لقد اتخذ قرارا صائبا، وقد رأيت ذلك عندما لعب في إيطاليا. لكن الوضع هنا مختلف، وأحيانا يكون الضغط شديدا عليهم في البداية، لكن لديه الوقت الكافي للتحسن".