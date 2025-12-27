مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو بكأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

ينتظر منتخب الجزائر اختبارا صعبا عندما يواجه بوركينا فاسو، مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

استهلت الجزائر مشوارها في البطولة بقوة، مؤكدةً سيطرتها على مجريات اللعب بفوزٍ ساحقٍ على السودان بـ3 أهدافٍ نظيفة، لتنتزع صدارة المجموعة الخامسة مبكرًا بفارق الأهداف.

في المقابل، يمتلك منتخب "الخيول" 3 نقاط أيضًا بعد فوزه في الجولة الأولى على غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة يوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن.

وتنطلق مباراة الجزائر وبوركينا فاسو على الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

سيضمن الفوز لأيٍّ من المنتخبين تأهله إلى الأدوار الإقصائية بنسبة كبيرة، ولكن بعد انتهاء آخر 3 مواجهات بينهما بالتعادل، يُتوقع أن نشهد مباراةً أخرى متقاربة ومتكافئة.

لم يخسر المنتخب الجزائري في آخر 11 مباراة، محققًا 8 انتصارات، بينما لم يخسر منتخب بوركينا فاسو في آخر 7 مباريات، محققًا 6 انتصارات، مما يدل على أن كلا الفريقين في حالة جيدة قبل هذه المواجهة.

يتطلع أبطال أفريقيا مرتين، والذين توّجوا باللقب آخر مرة عام 2019، إلى محو ذكريات النسختين السابقتين، حيث أدى خروجهم المُخيب من دور المجموعات إلى توقف مسيرتهم قبل الأوان.

وستكون بوركينا فاسو خصما مألوفا، إذ سبق أن واجهت الجزائر في مجموعة واحدة في كأس الأمم الأفريقية 2023. انتهت تلك المباراة، وهي أيضا ثاني مباريات المجموعة، بالتعادل المثير 2-2 بعد هدف الجزائر في الوقت بدل الضائع.

تاريخ المواجهات بين الجزائر وبوركينا فاسو

تمثل مباراة الأحد المواجهة الرابعة بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث تتساوى نتائج المواجهات المباشرة بينهما؛ فقد فاز "محاربو الصحراء" عام 1996، بينما ردّ "الخيول" بعد عامين في 1998، في حين انتهت المواجهة الأخيرة بالتعادل.

نجح المنتخب الجزائري في إدارة دقائق اللعب بفعالية في فوزه الافتتاحي، حيث أخرج العديد من اللاعبين الأساسيين مبكرًا، ويدخل هذه المباراة بتشكيلة كاملة الجاهزية.

لا يعاني منتخب بوركينا فاسو من أي إصابات أو إيقافات، مما يتيح للمدرب خيار الإبقاء على التشكيلة الأساسية نفسها التي فازت على غينيا الاستوائية.

التشكيلة المتوقعة للجزائر أمام بوركينا فاسو

زيدان؛ بلغالي، مندي، بن سبعيني، آيت نوري؛ بوداوي، بن ناصر؛ محرز، شعيبي، عمورة؛ بونجاح.

التشكيلة المتوقعة لبوركينا فاسو أمام الجزائر

كوفي؛ ياغو، دايو، تابوسبا، كواسي؛ سانغاري، كيدراوغو، توري؛ تراوري، مينونغو، واتارا.