شاهد.. مبابي يحضر مباراة المغرب ضد مالي مرتديا قميص حكيمي

حضر النجم الفرنسي كيليان مبابي، بملعب "مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط، لمشاهدة مباراة المغرب ومالي بالجولة الثانية بالمجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ولبى مبابي دعوة صديقه ونجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، حيث إن الثنائي من الأصدقاء المقربين منذ أن كان مبابي، بطل العالم 2018 مع فرنسا، يلعب مع فريق العاصمة الفرنسية حتى رحل عن الفريق في صيف 2024 إلى ريال مدريد.

وظهر مبابي وهو يلوح للجماهير في مقصورة كبار الشخصيات في الملعب مترديا سترة تحتها قميص حكيمي بمنتخب المغرب الذي يحمل رقم 2.

وأظهر حكيمي فرحة غامرة بظهور صديقه مبابي في المدرجات وهو ما نقلته الكاميرات.

ويأتي حضور مبابي للمباراة في ظل غياب حكيمي عن التشكيل الأساسي للمنتخب المغربي في المباراة، حيث لا يزال يعاني من إصابة تعرض لها مع فريقه الفرنسي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، أبدى تفاؤله بشأن إمكانية مشاركة حكيمي في مباراة الجولة الثالثة بالمجموعات أمام زامبيا، أو المشاركة ابتداء من أدوار خروج المغلوب.

وكان منتخب المغرب قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي في البطولة التي ستتواصل منافساتها حتى يوم 18 من يناير/ كانون الثاني المقبل.