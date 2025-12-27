لماذا لم يشارك حكيمي مع المغرب ضد مالي رغم قيامه بالإحماء؟

كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن سبب عدم مشاركة مواطنه أشرف حكيمي في مباراة "أسود الأطلس" ضد مالي في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

وظهر حكيمي (27 عاما) قبل المباراة وهو يقوم بحركات الإحماء، ومن ثم توقع كثيرون أن ظهير باريس سان جيرمان في طريقه للمشاركة أساسيا، قبل أن يقوم بالتحضير للعب في الدقائق الأخيرة، لكن الركراكي فضّل عدم إشراكه رغم ذلك، وسط تساؤلات كبيرة حول جاهزيته للعودة إلى الملاعب.

وأغلق الركراكي الجدل حول جاهزية حكيمي، مؤكدا أن ظروف المباراة ضد مالي دفعته إلى عدم المجازفة بحكيمي.

وقال الركراكي -في المؤتمر الصحفي بعد المباراة- إن "حكيمي كان مهيأ للعب 10 دقائق فقط، لكن بحكم مجريات المباراة وارتفاع الإيقاع وكذلك نتيجة اللقاء فضلّنا عدم المغامرة".

وأضاف الركراكي "سيكون حكيمي جاهزا لأدوار خروج المغلوب. هذا أمر مؤكد".

وسقط المنتخب المغربي في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام نظيره المالي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في المباراة التي جرت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويواجه "أسود الأطلس" نظيرهم الزامبي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، الاثنين المقبل على الملعب نفسه، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة 20:00 بتوقيت المغرب، وهي مباراة من المرجّح أن يحضر فيها حكيمي بقوة، وفقا للركراكي.

وأشار الركراكي إلى أن حكيمي يسير على الطريق الصحيح من أجل العودة التدريجية إلى الملاعب.

وقال "في المباراة الثالثة، لدينا حظوظ لرؤية أشرف منذ البداية أو دخوله بديلا لمنحه إيقاع اللعب".

الركراكي يشيد بحكيمي

وكان الركراكي قد أشاد الأيام الماضية، بحكيمي والتضحيات التي قدمها من أجل المشاركة مع منتخب المغرب في النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية.

وقال الركراكي عشية مباراة الافتتاح ضد جزر القمر "أود أن أشكر حكيمي، فقد ضحّى كثيرا من أجل بلاده. إنه قدوة يُحتذى بها. المؤشرات الطبية إيجابية للغاية".

يُذكر أن حكيمي جلس على مقاعد البدلاء خلال أول مباراتين للمغرب في كأس أفريقيا ضد جزر القمر ومالي على التوالي.

وتعرّض حكيمي لإصابة قوية على مستوى الكاحل في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، بعد تدخّل قوي من الكولومبي لويس دياز لاعب الفريق البافاري.

ومنذ ذلك الوقت، يخوض حكيمي -الذي نال جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025- سباقا مع الزمن للعودة إلى الملاعب وارتداء قميص "أسود الأطلس" في كأس أفريقيا.