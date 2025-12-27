لامين جمال ينهي عام 2025 بإنجاز فريد

أنهى لامين جمال نجم برشلونة الإسباني عام 2025 بإنجاز جديدة أثبت من خلاله توهجه بعد أرقام مذهلة على الصعيدين الفردي والجماعي خلال العام.

وتصدر جمال قائمة اللاعبين الأكثر نجاحا في المراوغات بالدوريات الخمس الكبرى، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

لامين جمال ملك المراوغات في أوروبا

ونفّذ لامين جمال (18 عاما) ما مجموعة 285 مراوغة ناجحة في الدوري الإسباني خلال العام الحالي، مبتعدا بحوالي ضعف أقرب ملاحقيه وفق ما ذكر موقع برشلونة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت.

وتفوّق لامين على البلجيكي جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي، الذي نفّذ 155 مراوغة ناجحة عن نفس الفترة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكمل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد أضلاع مثلث المراوغات الناجحة، بوجوده في المركز الثالث بتنفيذه 144 مراوغة مع النادي الملكي.

وفي الوقت نفسه أصبح لامين ثاني أكثر لاعب تنفيذا للمراوغات الناجحة في تاريخ برشلونة خلال سنة ميلادية واحدة، بعد النجم الأسبق ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد نفّذ 297 مراوغة ناجحة في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال عام 2015، بفارق 12 مراوغة عن الرقم الحالي لجمال.

وأشار موقع برشلونة الإلكتروني الرسمي إلى أن لامين حل في المركز الثاني بعد ميسي على الرغم من أن الأول ما زال في بداية مسيرته الاحترافية، متسائلا "عمّا سيقدمه في السنوات المقبلة".

وأشاد موقع برشلونة بنجمه الشاب وعلّق على الأرقام المذكورة بالقول "موهبة لامين وسهولته في تجاوز المنافسين تجعلان منه لاعبا بالغ الخطورة، وكابوسا حقيقيا لمدافعي الفرق الأخرى".

وأضاف "يشكّل لامين جمال عنصرا أساسيا في برشلونة سواء في الحاضر أو للمستقبل، وقد فرض نفسه عام 2025 كأحد أفضل لاعبي العالم".

تفوق واضح

في السياق أكد لامين جمال تفوقه في هذه الميزة على لاعبي الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2026/2025، فخلال الأشهر الستة الأولى (من أغسطس/آب 2025 إلى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه) نفّذ 69 مراوغة ناجحة بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتقدّم جمال بفارق واضح عن مبابي صاحب المركز الثاني الذي يمتلك 47 مراوغة، ثم نيكو وليامز لاعب أتلتيك بلباو وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بـ37 مراوغة لكل منهما.

وبالمجمل نفّذ جمال 98 مراوغة ناجحة في جميع البطولات هذا الموسم، موزعة على 69 في الليغا، و21 في دوري أبطال أوروبا و8 في كأس ملك إسبانيا، وذلك على الرغم من غيابه عن 6 مباريات بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين بسبب إصابة في منطقة الحوض.

ويقص لامين جمال وبرشلونة شريط العام الجديد (2026) بمواجهة نارية في ديربي كتالونيا ضد إسبانيول، في الثالث من يناير/كانون الثاني القادم ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، قبل انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وكان لامين جمال قد حصد في سبتمبر/أيلول الماضي جائزة أفضل لاعب في العالم تحت سن 21 عاما التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، وذلك للعام الثاني على التوالي.