قصة النهاية المأساوية لمدرب فالنسيا للسيدات وأطفاله

تلقى نادي فالنسيا الإسباني خبرا صادما بوفاة مدرب فريقه الرديف للسيدات فرناندو مارتين وعائلته غرقا بالقرب من جزيرة بادار، شرق بالي الإندونيسية.

وكان مارتين البالغ من العمر 44 عامًا، مسافرًا مع عائلته على متن قارب سياحي رفقة زوجته وأطفاله عندما غرق بالقرب من جزيرة بادار، شرق بالي.

وقد هزّ هذا النبأ نادي فالنسيا، الذي عبّر عن تعازيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقع الحادث عندما غرق القارب في مياه منتزه كومودو الوطني، بالقرب من جزيرة بادار، في الجزء الشرقي من البلاد.

تواصل عمليات البحث

وبحسب صحيفة "جاكرتا غلوب" المحلية، تواصل السلطات الإندونيسية البحث عن 4 سياح إسبان مفقودين بعد غرق قارب سياحي بالقرب من جزيرة بادار، في محيط منتزه كومودو الوطني، قبالة سواحل لابوان باجو.

ووفقًا لتقرير وسائل الإعلام المحلية كان الضحايا، وجميعهم من عائلة واحدة، مسافرين على متن عبّارة "كي إم بوتري ساكينا" التي كانت تقلّ 11 شخصًا.

تعرّضت العبّارة لعطلٍ مما أدّى إلى انقلابها ليلة الجمعة، ويُرجّح أن يكون السبب هو هيجان البحر وقد تمّ إنقاذ 7 من ركابها أحياء.

وأوضح ستيفانوس ريسديانتو، رئيس هيئة ميناء لابوان باخو، أن "المفقودين الأربعة مواطنون إسبان يسافرون كعائلة".

وأكّدت وزارة النقل أن عملية البحث تستمر لليوم الثاني بمشاركة فرق الإنقاذ البحري والغوص بدعم من الشرطة البحرية.