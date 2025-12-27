غرامة وتحذير لمنتخب مصر بسبب تصرف صلاح في كأس أفريقيا

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" غرامة كبيرة على المنتخب المصري بسبب عدم التزام لاعبيه وأفراد من الجهاز الفني بقواعد التغطية الإعلامية الخاصة ببطولة كأس الأمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

فبعد نهاية مباراة مصر وزيمبابوي يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، سارع لاعبو المنتخب المصري إلى مغادرة الملعب، ولاحقا ظهرت لقطات لقائد الفريق محمد صلاح وهو يمر مسرعا عبر المنطقة المختلطة دون التوقف للحديث إلى الصحفيين الذين حاولوا إجراء مقابلة معه.

وذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني، أن بقية لاعبي مصر تصرفوا بالطريقة نفسها وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار أميركي، كما وجّه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤولي منتخب مصر من تكرار الموقف.

وبحسب الصحفي الأفريقي ميكي جونيور فقد "امتنع اللاعبون والجهاز الفني عن التواصل مع وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة"، مضيفا "مرّ الوفد بأكمله أمام الصحفيين دون الرد على أسئلة ما بعد المباراة، وهو ما يُعدّ انتهاكا صريحا لالتزامات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاه الإعلام".

وأكد "كاف" أنه بصدد فرض عقوبات أشد في حال عدم الالتزام بالقواعد مرة أخرى، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بما سماها بـ"الواجبات الإعلامية".

صلاح يقود مصر للفوز في مباراتين

وفي تلك المباراة انتظر المنتخب المصري الوقت بدل الضائع من أجل تحقيق انتصار صعب، حين أحرز نجمه صلاح هدف الفوز (2-1) في الدقيقة الـ92، ليخطف أول 3 نقاط في البطولة.

ولاحقا قاد صلاح المنتخب المصري لتحقيق الفوز الثاني في البطولة، وهذه المرة على جنوب أفريقيا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وسجّل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من علامة الجزاء، وحافظ المنتخب المصري على الهدف رغم خوضهم الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين، عقب طرد محمد هاني في آخر لحظات الشوط الأول.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وبات أول المتأهلين رسميا إلى الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن ينهي المنتخب المصري دور المجموعات بمواجهة نظيره الأنغولي يوم الاثنين المقبل عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 18:00 بتوقيت القاهرة.