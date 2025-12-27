شاهد.. مدرب جنوب أفريقيا: صلاح أخبرني أن ركلة جزاء مصر غير صحيحة

قال هوغو بروس مدرب منتخب جنوب ‍أفريقيا إن محمد ‍صلاح نجم منتخب مصر أبلغه عقب مباراة الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أنه فوجئ باحتساب ركلة الجزاء التي سجلها في الشوط ⁠الأول لتمنح منتخب بلاده الانتصار.

وفازت مصر على جنوب أفريقيا 1-صفر بفضل ​ركلة الجزاء التي سددها صلاح قبل لحظات من نهاية الشوط ‍الأول، بعد التحام بينه وبين خوليسو موداو، مما منح مصر بطاقة العبور لدور 16 بكأس الأمم كأول الفرق المتأهلة لهذا الدور في النسخة الحالية.

واحتسب الحكم باسيفيك ندابيهواينيمانا من ‍بوروندي الركلة ⁠بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال البلجيكي بروس لشبكة بي إن سبورتس "هناك أمران في المباراة، أحدهما أن محمد صلاح أكد لي أنها ليست ركلة جزاء.. نعم أكد لي ذلك".

وعرضت بي إن سبورتس مقطعا مصورا لصلاح وهو يتحدث لبروس عقب المباراة دون الكشف عن فحوى وطبيعة الحديث.

ووصف بروس في تصريحات لاحقة قرار احتساب ​ركلة الجزاء لمصر بأنه "سخيف".

وأضاف "خذوا ركلة الجزاء ‌الأولى كمثال، حتى محمد صلاح قال لي بعد المباراة ‭’‬كنتُ متفاجئا‭ ‬أن هذه ركلة جزاء‭’‬. لقد كان الأمر سخيفا، سخيفا حقا".

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، كان من الممكن ‌أن يحصل منتخب جنوب أفريقيا على ركلة جزاء بعدما منع مدافع مصر ياسر إبراهيم تسديدة بيده.

لكن الحكم وبعد ‌مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو، قرر عدم احتسابها ⁠وهو ما أراح المدافع المصري وأثار غضب بروس أكثر خاصة بعدما سجلها صلاح.

وعلق المدرب على ذلك قائلا "ثم نأتي إلى الركلة الخاصة بنا، في الاجتماع (التحضيري قبل البطولة) قالوا لنا ‘‬عندما تكون الذراع ممدودة ‌بعيدا عن الجسد فهي ركلة جزاء".

وتابع "الذراع كانت ممتدة بعيدا عن الجسد، وبالتالي فهي ركلة جزاء. ثم قالوا لي كلاما فارغا بأن الذراع كانت ‍داعمة (للجسد). من اخترع عبارة ذراعا داعمة؟ الذراع كانت ممدودة والكرة ارتطمت بها، إنها ركلة جزاء حقيقية".

خبراء التحكيم: ركلة الجزاء صحيحة

لكن خبراء التحكيم في مصر أكدوا أن ركلة الجزاء صحيحة ومنهم الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف الذي قال في تصريحات متلفزة ردا على تصريحات مدرب جنوب افريقيا إن "ركلة جزاء منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا صحيحة 100% لأن يد المدافع أعاقت محمد صلاح. كما كان فيها بعض التهور".