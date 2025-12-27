شاهد.. كوندي يتخلى عن نجوميته ويلعب حافيا في شوارع بنين

شارك الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة في مباراة مع مجموعة من الأطفال، خلال قضاء عطلته الشتوية في بنين، البلد الذي تنحدر منه أصوله والديه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل ظهر فيه كوندي (27 عاما) وهو يلعب حافي القدمين مع الأطفال على أرضية ترابية.

وعلّق الحساب الذي نشر المقطع على منصة إكس، على الفيديو بالقول "كوندي يلعب كرة القدم في الشارع مع الأطفال الصغار في بنين".

واستغل كوندي عطلة أعياد الميلاد من أجل السفر إلى بنين بغية المشاركة في أحد المشاريع الخيرية بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إذ أراد تقديم دعم إنساني في بلد والديه والمساهمة في مساعدة السكان الذين يعانون من الهشاشة والفقر.

وشارك الدولي الفرنسي في أحد المشاريع الهادفة إلى إطلاق الطاقات الإبداعية لدى الشباب، وقد أمضى أكثر من 3 ساعات برفقة 50 طفلا وطفلة.

كما قدّم للأطفال هدايا تحمل ألوان نادي برشلونة.

ويُعد كوندي واحدا من الركائز الأساسية في فريق المدرب الألماني هانزي فليك الذي يعتمد عليه كثيرا في معظم المباريات.

وشارك كوندي مع برشلونة هذا الموسم في 24 مباراة بجميع البطولات بواقع 1779 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبعد العودة من الإجازة سيبدأ الظهير الأيمن وفريقه برشلونة العام الجديد (2026) بمواجهة نارية في ديربي كتالونيا ضد إسبانيول، وذلك في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، وفي الأسبوع نفسه سيسافر الفريق إلى السعودية من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني.