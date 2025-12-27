شاهد.. رونالدو يسجل ثنائية ويواصل الطريق نحو الهدف الألف

صال كريستيانو رونالدو وجال ‍ولقن المهاجمين درسا ‍في التمركز ليسجل ثنائية ويقود النصر للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين هذا الموسم بالفوز 3-صفر على ضيفه الأخدود المتعثر السبت.

افتتح رونالدو ⁠التسجيل من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 31 بعد ​تمركز رائع وداعب مدربه جورجي جيسوس بالنقر على رأسه ‍في إشارة إلى ذكائه في إحراز الهدف.

وضاعف الدولي البرتغالي النتيجة بهدف رائع بكعب القدم من مسافة قريبة أيضا في الوقت المحتسب بدل الضائع ‍لهذا الشوط ⁠ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا متساويا مع زميله ومواطنه جواو فيلكس الذي سجل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسديدة من داخل المنطقة.

ووصل الأسطورة البرتغالية لهدفه رقم 956 إضافة إلى 1216 مساهمة تهديفية خلال 1300 مباراة خاضها في مسيرته الاحترافية.

وفي أول جولة بعد استئناف ‌الدوري السعودي عقب انتهاء كأس العرب التي أقيمت في قطر الشهر الحالي وتوج بها المغرب، يتصدر النصر الترتيب بالعلامة الكاملة بعد 10 مباريات برصيد ‍30 نقطة بفارق 4 نقاط على الهلال مطارده المباشر بينما يحتل الأخدود المركز 17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.