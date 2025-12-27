ريان شرقي ينقذ السيتي من فخ نوتنغهام بالدوري الإنجليزي

انتزع مانشستر سيتي 3 نقاط ثمينة بالفوز 2-1 على مضيفه نوتنغهام فورست ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

يدين مانشستر سيتي بهذا الفوز لنجمه الفرنسي من أصل جزائري، ريان شرقي، الذي صنع الهدف الأول لزميله تيجاني ريندرز في الدقيقة 48، وسجل الثاني بنفسه في الدقيقة 83.

بينما أحرز أوماري هاتشينسون هدف نوتنغهام الوحيد في الدقيقة 54.

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته المتتالية للجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة ويعتلي الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي يستضيف برايتون في وقت لاحق اليوم السبت.

أما نوتنغهام فورست فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ17.

ويرفع هذا الفوز من معنويات مانشستر سيتي قبل اختبارين صعبين عندما يحل ضيفا على سندرلاند ثم يستقبل تشلسي يومي الأول والرابع يناير/كانون الثاني المقبل.

أما نوتنغهام فيستقبل إيفرتون في 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ثم يحل ضيفا على أستون فيلا في ثالث أيام العام الجديد 2026.

انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بعد أداء باهت من مانشستر سيتي ومحاولات غير مؤثرة لنجومه في خط الهجوم، إرلينغ هالاند وفيل فودين وريان شرقي.

وبعد 3 دقائق من الشوط الثاني، مرر شرقي كرة بينية إلى ريندرز ليسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء، ويمنح الضيوف هدف التقدم.

لم يهنأ السيتي بالتقدم سوى 6 دقائق فقط عندما مرر إيجور جيسوس كرة إلى هاتشينسون ليسدد في شباك الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ضغط مانشستر سيتي ساعيا للتقدم مجددا، لكن جون فيكتور حارس مرمى نوتنغهام كان يقظا في التصدي لمحاولات أمام شرقي وفودين وريندرز.

وبعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، مهدها جوشكو غفارديول برأسه، ليقابلها شرقي بتسديدة مباشرة في الشباك مسجلا هدف الفوز في توقيت قاتل.