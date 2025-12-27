حصاد ألعاب القوى 2025.. فضائح المنشطات طغت على الأرقام القياسية

في عام حافل بالإثارة والتناقضات، عاشت ألعاب القوى خلال 2025 موسما استثنائيا جمع بين عروض مذهلة وإنجازات لافتة، وبين جدل واسع فرضته قضايا المنشطات التي ألقت بظلالها على المشهد العالمي.

وبينما خطف بعض الأبطال الأضواء بأرقام تاريخية، أعادت الوقائع المقلقة طرح أسئلة بشأن نزاهة المنافسة ومستقبل اللعبة.

من الجانب الإيجابي، أقيمت النسخة الثالثة من بطولة العالم خلال 4 سنوات، بعدما انقشعت غمامة كوفيد-19، وشهدت النسخة رقم 20 في طوكيو الكثير من العروض الرائعة ونهايات مذهلة، وحصول 53 دولة على ميداليات.

أرقام قياسية

وتألق السويدي موندو دوبلانتيس في أكبر المحافل مرة أخرى، محققا رقمه القياسي العالمي رقم ⁠14 في القفز بالزانة أمام حشد من 57 ألف متفرج، وتُوّج عن جدارة بلقب أفضل رياضي هذا العام.

وبعد تألقها في سباق ​400 متر حواجز، انتقلت سيدني ماكلولين-ليفرون بسلاسة إلى سباق 400 متر حيث حطمت الرقم القياسي للبطولة ‍والمسجل باسم يارميلا كراتوتشفيلوفا منذ 42 عاما، لتتوج أفضل رياضية لهذا العام.

وهيمنت الولايات المتحدة على سباقات المسافات القصيرة بفضل نواه لايلز الذي لا يقهر، وميليسا غيفرسون وودن الفائزة ببطولة العالم 3 مرات.

وشهد سباقات المسافات الطويلة نهايات مثيرة لدرجة أن هامش الفوز الإجمالي في سباقات الرجال لمسافة 1500 متر ‍و3 آلاف متر موانع، و10 آلاف ⁠متر، والماراثون بلغ 0.18 ثانية.

ولم تخل منافسات طوكيو من الدراما لا سيما في منافسات رمي الجلة للرجال حيث حقق الأميركي رايان كروزر لقبه الثالث ببطولة العالم على نحو مذهل، بعد غيابه عن المنافسات لمدة عام واحد بسبب إصابة في المرفق.

أما الكينية فيث كيبيغون، فقد فازت بسباق 1500 متر في بطولة العالم للمرة الرابعة لتعزز مكانتها كواحدة من أعظم الرياضيين على مر العصور، إذ حصدت 3 ذهبيات أولمبية ورقما قياسيا عالميا في هذا السباق.

إعلان

واحتلت كينيا المركز الثاني في جدول الميداليات بـ7 ميداليات ذهبية (مقابل 16 ميدالية ذهبية حصدتها الولايات المتحدة)، ولكن البلد الأفريقي يأتي في الصدارة ​فيما يتعلق بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات.

مخالفات تعاطي المنشطات

منذ تأسيسها في عام 2017، عاقبت وحدة نزاهة ‌ألعاب القوى 427 رياضيا بسبب مخالفات اللوائح، بينهم 149 من كينيا، أي أكثر من الثلث.

وتأتي روسيا، التي لا يكاد يشارك رياضيوها في تلك الفترة، في المرتبة التالية برصيد 75 حالة، بينما تتقاسم إثيوبيا والهند المرتبة الثالثة برصيد 20 حالة لكل منهما. وبخلاف ذلك، عوقب 154 رياضيا كينيا في قضايا غير دولية.

وكانت روث تشيبنغيتيش على ‌رأس قائمة الكينيين المعاقبين، إذ أوقفت لمدة 3 سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن رقمها القياسي العالمي المذهل في سباق الماراثون الذي بلغ ساعتين و9 دقائق و56 ‌ثانية والذي سجلته قبل عام لا يزال صامدا.

وانسحب إليود كيبشوغي، أعظم عداء ماراثون ⁠على مر العصور، بعدما أخفق في الصعود على منصة التتويج بشكل متكرر رغم أنه يبذل قصارى جهده، لكنه لم يسلم من التداعيات إذ تقرر إيقاف 4 على الأقل من العدائين الذين ساعدوه في تحدي "إينيوس 1:59" لعام 2019، عندما كسر حاجز الساعتين في سباق غير معتمد.

كما طالت عقوبات مخالفة قواعد المنشطات رياضيين ‌أميركيين، حيث تقرر إيقاف كل من فريد كيرلي ومارفن براسي، الحائزين على الميداليتين الذهبية والفضية في سباق 100 متر في بطولة العالم 2022.

وجاء إيقاف كيرلي مؤقتا بسبب عدم التزامه بالإبلاغ عن مكان وجوده، بينما قبل براسي عقوبة الإيقاف لمدة 45 شهرا لارتكابه مخالفات تتعلق بمكافحة ‍المنشطات.

وسارع كيرلي، الحائز أيضا على ميداليتين أولمبيتين، بالالتحاق بدورة الألعاب المحسّنة، التي تسمح للرياضيين بتناول المنشطات.

كما تعرّض إيريون نايتون، الذي فاز ببرونزية سباق 200 متر في بطولة العالم وهو في 18 من عمره، للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب انتهاك قواعد ‌مكافحة المنشطات.