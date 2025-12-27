شاهد.. جدة لامين جمال تدعم المغرب أمام مالي من المدرجات

خطفت جدّة لامين جمال نجم برشلونة الأنظار خلال مباراة المغرب ومالي في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حضور فاطمة جدة جمال من والده، على مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لتشجيع المنتخب المغربي في مباراته الثانية في البطولة.

وحظي تواجد فاطمة على المدرجات باهتمام كبير من المشجعين، الذي تسابقوا لالتقاط الصور التذكارية معها.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأجل تأهل المنتخب المغربي للأدوار الإقصائية من كأس أفريقيا لما بعد المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، المقررة يوم الاثنين المقبل ضد زامبيا.

وذاع صيت فاطمة بعد بزوغ اسم حفيدها مع برشلونة، واشتهرت أكثر مع وصوله إلى الفريق الأول وتألقه بألوان البلوغرانا.

فبعد انفصال والديه في سن مبكّرة، تكفّلت المغربية فاطمة التي غادرت البلاد وسافرت إلى إسبانيا قبل أكثر من 30 عاما، على تربية لامين جمال.

وهناك عملت لبعض الوقت كمقدّمة رعاية لكبار السن، وبعد وفاة المسّن الذي كانت تهتم به تنّقلت في عدة بلدات إسبانية حتى استقر بها الحال في برشلونة مع أبنائها الأربعة ومن بينهم منير والد لامين.

وعندما سطع نجم لامين جمال وأصبح يتقاضى راتبا كبيرا من كرة القدم إلى جانب عقد الرعاية من "أديداس"، كان أول شيء فعله هو شراء منزل لجدته بالقرب من بيت أسرته، كما حرص على وجودها في حفل توقيعه العقد الأخير مع برشلونة.

لامين جمال: اخترت تمثيل إسبانيا وأحترم المغرب

يذكر أن لامين جمال اختار تمثيل منتخب إسبانيا رغم أصوله المغربية، ومحاولات وليد الركراكي مدرب "أسود الأطلس" إقناعه بتمثيل المنتخب المغربي.

وقال لامين مؤخرا "كنت أفكر جديا باللعب لمنتخب المغرب الذي وصل لتوه إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لكن في لحظة الحقيقة لم أشك أبدا في اختياري تمثيل إسبانيا".

وأوضح "مع محبتي واحترامي للمغرب فإنني كنت دائما أرغب في لعب كأس أوروبا، فكرة القدم الأوروبية أكثر متابعة على المستوى الدولي، وكنت أريد الفوز باليورو، وقد تحقق ذلك بحمد الله، والآن أريد اللعب في كأس العالم ومحاولة الفوز فيه".

وتابع لامين "سأظل أحب المغرب فهو بلدي أيضا، لن يكون الأمر غريبا أو سيئا لو لعبت لهم، لكن إسبانيا كانت تلعب اليورو، وأنا نشأت في إسبانيا وأشعر أنها وطني أيضا".