مسؤول كتالوني: كامب نو الجديد سيكون الأفضل في أوروبا

قال مستشار الرياضة في حكومة كتالونيا، برني ألفاريز، إن ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد تجديده سيكون "أفضل ملعب في أوروبا، وأحد أفضل الملاعب في العالم"، وذلك في إطار حديثه عن حصيلة عام 2025 والتحديات المنتظرة في 2026 لقطاع الرياضة في الإقليم.

وأوضح ألفاريز، في تصريحات صحفية، أن العام الجاري شهد "دفعة غير مسبوقة" للرياضة الكتالونية، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 300 مليون يورو لتحسين البنية التحتية الرياضية، وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

وأضاف أن أكثر من 800 بلدية شاركت في خطة طوارئ ركزت على تعزيز معايير السلامة، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين إمكانية الوصول لذوي الإعاقة.

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، أكد المسؤول الكتالوني أن التحدي الأبرز في عام 2026 يتمثل في إطلاق خطة جديدة للرياضة عالية المستوى، تعتمد مقاربة شاملة تراعي الجوانب البدنية والنفسية والاقتصادية للرياضيين، إضافة إلى مرافقتهم بعد الاعتزال.

وأشار ألفاريز إلى أن مركز الأداء العالي (CAR) سيخضع لعملية تحديث واسعة، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير برامج تغذية مخصصة، وإنشاء ملعب جديد لرياضة الهوكي، معتبرا أن مشروع "إيه آر تي 360" (ART360) سيضع كتالونيا في طليعة الابتكار الرياضي.

وعلى صعيد الفعاليات الكبرى، لفت إلى أن عام 2026 سيشهد انطلاقة سباق فرنسا للدراجات من برشلونة، إلى جانب جهود لمكافحة خطاب الكراهية في الملاعب، إضافة إلى العودة المنتظرة لملعب كامب نو بحلته الجديدة.

كما أشاد ألفاريز بالأجواء المحيطة بكرة القدم في الإقليم، معتبرا أن هناك "طاقة جديدة" داخل نادي برشلونة وكذلك إسبانيول، تعكس حالة من الانسجام بين الفرق وجماهيرها.