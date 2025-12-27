بالفيديو.. بنين تحقق فوزها الأول في تاريخ كأس أفريقيا

سجل يوهان ‍روش هدفا ‍ليقود منتخب بنين لأول انتصار على الإطلاق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بتغلبها بهدف نظيف على بوتسوانا في المجموعة الرابعة بالرباط، السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 عندما تبادل روش الكرة مع القائد ستيف موني داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة من مسافة ‍10 ياردات غيرت ⁠اتجاهها بعدما اصطدمت بأحد المدافعين إلى داخل الشباك.

وهذا أول انتصار تحققه بنين في نهائيات البطولة في المحاولة 16 بعد ظهورها الأول عام 2004، رغم وصولها إلى دور الثمانية في 2019. وقبل مباراة اليوم، حققت بنين 5 تعادلات و10 هزائم.

ولم يقدم منتخب بوتسوانا الكثير من الفرص ​الهجومية، لكن موثوسي غونسون سدد ركلة حرة ‌اصطدمت بالعارضة.

وسنحت لبنين عدة فرص لزيادة غلتها من الأهداف، وتصدى غويتسيون فوكو حارس مرمى بوتسوانا ببراعة لمحاولة من تاميمو أورو.

ثم سنحت لدودو دوكو فرصة تسديد ‌ممتازة على بعد 12 ياردة من المرمى في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لكن ‌تسديدته علت العارضة والمرمى مفتوح أمامه.

وأصبحت بوتسوانا ⁠ثاني فريق، بعد بنين، يخسر مبارياته الخمس الأولى في البطولة بعد 3 هزائم في مشاركته الأولى عام 2012 وخسارة لقائه الافتتاحي بنسخة العام الحالي (3-0) ‌أمام السنغال.

وتلعب بوتسوانا في ختام مشوارها بالمجموعة أمام الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء المقبل، بينما تواجه بنين منتخب السنغال في نفس التوقيت.

ويتأهل أول فريقين ‍في كل مجموعة إلى دور الـ16 إضافة إلى أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.