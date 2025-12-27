السودان ضد منتخب غينيا الاستوائية بكأس أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السودان مع منتخب غينيا الاستوائية، غدا الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، في مباراة تمثل فرصة أخيرة للطرفين للحفاظ على آمالهما في التأهل إلى دور الـ16.

وتأتي المباراة في وقت يواجه فيه الفريقان موقفا صعبا بعد الجولة الأولى، حيث تعرض المنتخب السوداني لهزيمة قاسية أمام الجزائر بـ3 أهداف نظيفة، في مباراة كشف فيها المنتخب الجزائري نقاط القوة والضعف في المنتخب السوداني، خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة.

في المقابل، خسر منتخب غينيا الاستوائية أمام بوركينا فاسو (1-2) بعد تقدمه بهدف في الشوط الأول، لكن الفريق لم يحافظ على تقدمه لينتهي اللقاء بخسارة درامية في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتكتسب مواجهة الغد أهمية كبيرة، حيث تعتبر بمثابة فرصة أخيرة لكل فريق للبقاء في صراع التأهل.

فالفوز سيبقي آمال أحد الفريقين حية ويمنحه دفعة معنوية هائلة قبل الجولة الأخيرة، بينما الخسارة قد تقضي نظريا على فرص التأهل، خاصة مع قوة منافسيهما في المجموعة وهم الجزائر وبوركينا فاسو.

وإذا نجح أي من الفريقين في الفوز، سيصبح قادرا على المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدور الـ16.

موعد مباراة السودان ضد منتخب غينيا الاستوائية

تقام المباراة الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب محمد الخامس.

وتنطلق صافرة البداية، الساعة الرابعة (16:00) بتوقيت المغرب والجزائر، والخامسة (17:00) بتوقيت مصر، والسادسة (18:00) مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد منتخب غينيا الاستوائية

beIN Max 2

beIN Max 3

تاريخ المواجهات بين الفريقين

التقى المنتخبان في مباراتين سابقتين وفاز فيهما منتخب غينيا الاستوائية، وسيسعى المنتخب السوداني لكسر النتائج السابقة وتحقيق أول فوز له أمام منافسه، بينما تأمل غينيا الاستوائية في الاستمرار في تفوقها على المنتخب السوداني.

ومن المتوقع أن يعتمد المنتخب السوداني على تعزيز خط الوسط وربط الدفاع بالهجوم بشكل أفضل مما ظهر في مباراته الأولى، مع محاولة استغلال أي فرصة هجومية قد تتاح له.

بينما سيحاول منتخب غينيا الاستوائية استثمار خبرة لاعبيه في الضغط على الدفاع السوداني واستغلال أي ضعف في التنظيم، خصوصا في الدقائق الأولى من المباراة.