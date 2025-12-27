"السبب الخفي" وراء استبدال الركراكي لدياز أمام مالي

أثار استبدال نجم "أسود الأطلس" إبراهيم دياز في الدقيقة 70 من مباراة المغرب ضد مالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، الكثير من الجدل بين الجماهير والمحللين الرياضيين، إذ كان المنتخب المغربي بحاجة لهدف ثان يمنحه الفوز والتأهل المبكر إلى ثمن النهائي متصدرا للمجموعة.

صحيفة الماركا الإسبانية، لفتت في تقرير لها إلى أن دياز على الرغم من استبداله، غادر أرضية الملعب بهدوء ومن دون إظهار أي تذمر، بينما لم تستوعب الجماهير المغربية قرار المدرب وليد الركراكي.

بدوره، برر الجهاز الفني استبداله بوجود مباراة ثالثة مقبلة أمام زامبيا، يسعى فيها المنتخب المغربي لحسم التأهل والصدارة، إضافة إلى حصول دياز على بطاقة صفراء في اللقاء الأول، ما يجعله مهددا بالإيقاف في حال تلقيه إنذارا ثانيا.

وتسبب إبراهيم دياز نجم ريال مدريد في ركلة جزاء ونفذها بنفسه بنجاح، مانحا "أسود الأطلس" التقدم قبل أن يتمكن منتخب مالي من إدراك التعادل لاحقا.

وفي المباراة الأولى التي فاز فيها المغرب 2-0 على جزر القمر تألق نجم ريال مدريد أيضا وسجّل هدفا، ليصبح حاليا من بين أبرز هدافي البطولة برصيد هدفين إلى جانب إلياس العاشوري (تونس)، ونيكولا جاكسون (السنغال)، ورياض محرز (الجزائر)، ومحمد صلاح (مصر).

وأشارت ماركا الإسبانية إلى أرقام دياز الاستثنائية مع المنتخب المغربي، إذ سجل 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 17 مباراة دولية.

ويحمل دياز القميص رقم 10، وهو منفذ ركلات الجزاء والكرات الثابتة المباشرة وغير المباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن دياز كان الهداف الأول لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 برصيد 7 أهداف.

ويأمل المنتخب المغربي أن يشكل دياز بخبرته الواسعة وإمكانياته العالية دفعة قوية في مواجهة زامبيا المقبلة، لاحتلال صدارة المجموعة وضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.