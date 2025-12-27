عام ناجح للرياضة الجزائرية بقيادة نمور وسجاتي ورفاق محرز

مع اقتراب 2025 من نهايته، تحتفل الرياضة الجزائرية بتحقيق عدة ‍انجازات خلال العام ‍سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وتأتي هذه النهضة الرياضية الجزائرية قاريا وعربيا وعالميا بفضل رعاية الدولة للرياضة عموما.

إذ توجت البطلة الأولمبية الجزائرية كيليا نمور بالميدالية الذهبية في منافسات العارضتين غير المتوازيتين خلال بطولة العالم للجمباز الفني التي أقيمت في ⁠العاصمة الأندونيسية جاكرتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحلت البطلة الجزائرية في المركز الأول بمجموع 15.​566 نقطة، متقدمة على الروسية أونجلينا ميلينكوفا 14.500 نقطة والصينية يانج فانيووي ‍14.500 نقطة.

وفازت نمور بالميدالية الفضية على جهاز عارضة التوازن وحلت ثانية في الترتيب العام خلف الصينية جانج تشينغيينغ.

كما نجح المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بقيادة لاعب مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي الحالي ‍رياض محرز في ⁠التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الصيف المقبل في أمريكا الشمالية.

وتصدر الفريق مجموعته برصيد 25 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة أيضا، وسيخوض كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة إلى جوار الأرجنتين حاملة اللقب النمسا والأردن التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها.

ويشارك المنتخب الجزائري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

مولودية الجزائر

حسم مولودية الجزائر لقب الدوري المحلي ليتوج بالبطولة التاسعة في تاريخه، ​متجاوزا وفاق سطيف، وخلف كل من شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.

وجاء ‌تتويج عميد الأندية الجزائرية، بفضل الاستقرار بقيادة المدرب التونسي خالد بن يحيى الذي أعاد الفريق إلى الانتصارات بعد فترة من التراجع.

أما نهائي كأس الجزائر، الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، فقد شهد تتويج اتحاد العاصمة بلقبه ‌التاسع في المسابقة، إثر فوزه المستحق على شباب بلوزداد بثنائية نظيفة.

وفي كرة السلة، فاز المنتخب الجزائري بلقب النسخة 26 من البطولة العربية ‌الصيف الماضي في البحرين.

وفي المباراة النهائية تغلب الفريق ⁠على صاحب الأرض 70-69.

وتوج المنتخب الجزائري بلقبه الثاني في المسابقة الإقليمية بعد فوزه سابقا بنسخة عام 2005.

كما توج العداء الجزائري جمال سجاتي بالميدالية الفضية في سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت ‌في طوكيو في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسجل سجاتي 1:41.90 دقيقة بعدما نال البرونزية في أولمبياد باريس.

وتأخر البطل الجزائر بفارق أجزاء من الثانية عن العداء الكيني إيمانويل وانيوني المتوج بالذهبية.

وتوج المنتخب ‍الجزائري للاحتياجات الخاصة (رجال وسيدات) بلقب البطولة الأفريقية لكرة الجرس التي جرت بمصر.

كما حققت المنتخبات الجزائرية نجاحا كبيرا في مختلف المسابقات في الألعاب الأفريقية للشباب 2025 في أنجولا.