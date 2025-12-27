فريق مغمور يصدم الأهلي ويقصيه مبكرا من كأس مصر

ودع فريق الأهلي المصري الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر لكرة القدم المسابقة مبكرا بالخسارة (1-2) أمام المصرية للاتصالات أحد أندية دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات دور الـ32، السبت.

ولم يستغل الأهلي تقدمه بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" بالعاصمة القاهرة، بعد أن تعادل المصرية للاتصالات بهدف مصطفى فوزي في الدقيقة 81، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وبعد مرور 6 دقائق من الشوط الإضافي الأول، حصل طاهر محمد مهاجم الأهلي على بطاقة حمراء، ليكلف فريقه كثيرا.

واستغل الاتصالات النقص العددي في صفوف الأهلي ليسجل مصطفى فوزي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 110، ليتأهل لمواجهة فاركو في دور الـ16.

ويبقى الأهلي الأكثر تتويجا بكأس مصر برصيد 39 مرة، لكنه غاب عن آخر موسمين من البطولة بسبب انسحابه من الموسم قبل الماضي الذي ترتب عليه حرمانه من المشاركة في الموسم الماضي.