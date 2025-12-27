إمبراطورية رونالدو الفاخرة.. من القصور الفارهة إلى السيارات الخارقة 

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفت الأنظار داخل الملاعب وخارجها، فإلى جانب تألقه مع فريق النصر متصدر الدوري السعودي لكرة القدم وتسجيله أهدافا حاسمة، يرسّخ "الدون" حضوره كأحد أنجح الرياضيين في عالم الاستثمار ونمط الحياة الفاخرة.

استثمار جديد في السعودية

كشفت تقارير عن استحواذ كريستيانو رونالدو على قصرين فاخرين في جزيرة نجوما على البحر الأحمر، وهي محمية تابعة لفندق ريتز كارلتون.

وتعد الجزيرة الفريدة إحدى أكثر الوجهات السياحية عزلة وتميزا في المملكة العربية السعودية، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر القوارب أو الطائرات المائية.

وتُقدّر قيمة الصفقة بنحو 8 ملايين يورو، في خطوة تعكس ثقة قائد النصر بالمشهد الاستثماري السعودي، بالتوازي مع استمراره في تقديم مستويات لافتة داخل المستطيل الأخضر.

محفظة عقارية عالمية

لا تقتصر استثمارات رونالدو على السعودية فقط، بل يمتلك واحدة من أضخم المحافظ العقارية بين لاعبي كرة القدم كالتالي:

ماديرا (البرتغال): قصر يتجاوز قيمته 7 ملايين يورو، يضم ملعب كرة قدم خاصا ومرافق ترفيهية متكاملة.

ماربيا (إسبانيا): إقامة فاخرة داخل مجمّع "لا ريسينا غولف".

كاسكايس (البرتغال): قصر ضخم في كوينتا دا مارينها بمساحة تفوق 2700 متر مربع، مع مرآب يتسع لـ20 سيارة، بلغت تكلفة شرائه قرابة 11 مليون يورو، قبل تجديده بالكامل وفق ذوق جورجينا رودريغيز.

أسطول سيارات رونالدو لا يُضاهى

يشتهر النجم البرتغالي بولعه بالسيارات الخارقة، حيث يضم مرآبه مجموعة نادرة من أغلى السيارات في العالم، أبرزها:

بوغاتي سينتوديتشي، فيرون، وشيرون.

رولز رويس كولينان.

بنتلي فلاينغ سبير.

فيراري F12 Tdf، لا فيراري، مونزا SP2.

عدة طرازات من لامبورغيني.

وهي مجموعة سيارات خارقة وفارهة تعكس شخصية نجم اعتاد تحطيم الأرقام القياسية داخل وخارج الملاعب.

ساعات بملايين واستثمارات تجارية مستمرة

إلى جانب العقارات والسيارات، يمتلك رونالدو تشكيلة من الساعات الفاخرة من علامات عالمية مثل رولكس وفرانك مولر، إضافة إلى استثماراته في مطاعم عالمية شهيرة وامتلاكه سلسلة فنادق في البرتغال وإسبانيا والمغرب.

رونالدو لا يكتفي بالأهداف

بين هدف مذهل بضربة مقصية، وأرقام قياسية جديدة مع النصر، واستثمارات فاخرة تمتد من أوروبا إلى السعودية، يؤكد كريستيانو رونالدو أنه أسطورة رياضية تحوّل النجاح الكروي إلى مشروع حياة متكامل.