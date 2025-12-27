أفضل 10 حكام كرة قدم بالعالم في 2025 يتصدرها حكم مثير للجدل

تصدر الفرنسي كليمان توربان قائمة أفضل 10 حكام في العالم لعام 2025 وفقا لتصويت أجراه الاتحاد الدولي الدولي لتأريخ وإحصائيات كرة القدم "آي إف إف إتش إس" (IFFHS)، على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في بلاده خلال العام.

وحصد توربان 65 نقطة في التصويت الذي أجراه الاتحاد، متفوقا على مواطنه فرانسوا لوتكسييه الذي حل في المركز الثاني بعدما حصد 55 نقطة.

أفضل 10 حكام في العالم لعام 2025

وقال الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم "للمرة الأولى يتصدر توربان الذي ظل لسنوات عديدة ضمن أفضل 10 حكام في العالم (الرابع في 2024، والثالث في 2023 و2022)، التصنيف السنوي للحكام".

وأضاف "تقدّم توربان على مواطنه الفرنسي فرانسوا لوتكسييه (الأول في العام الماضي)، وكذلك على البولندي سيمون مارتشينياك".

وبرّر الاتحاد اختياره بالقول "قدّم كليمان توربان أداء من الطراز العالمي في البطولات القارية، وأظهر تحكما وهدوءا وتمركزا ممتازا، وهو ما صنع الفارق".

ونشر الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم أسماء الحكام العشرة الأوائل، وكانوا جميعا من القارة الأوروبية.

وتاليا أفضل 10 حكام في العالم لعام 2025:

الفرنسي كليمان توربان: 65 نقطة. الفرنسي فرانسوا لوتكسييه: 55 نقطة. البولندي سيمون مارتشينياك: 55 نقطة. الروماني إستفان كوفاتش: 54 نقطة. الإنجليزي مايكل أوليفر: 53 نقطة. الألماني فيليكس تسفاير: 45 نقطة. السلوفيني سلافكو فينتشيتش: 41 نقطة. الأسترالي علي رضا فغاني: 25 نقطة. الإيطالي ماوريتسيو مارياني: 25 نقطة. السويسري ساندرو شيرر: 12 نقطة.

انتقادات لاذعة

وجاء اختيار توربان كأفضل حكم في العالم على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي تعرّض لها مؤخرا في الدوري الفرنسي بحسب شبكة "آر إم سي سبورتس" الفرنسية.

وذكرت الشبكة أن "هذا التقييم لم يلق قبولا لدى الجميع"، مشيرة إلى قرارات توربان المثيرة للجدل خاصة في مباراتي موناكو وباريس سان جيرمان، وليل وبريست بالدوري الفرنسي.

إعلان

ففي المباراة الثانية رفع الحكم المساعد رايته فتوّقف لاعبو بريست عن اللعب انتظارا لاحتساب تسلل، لكن توربان لم يطلق صافرته ليستغل لاعبو ليل الموقف ويسجل نغالاييل موكاو هدفا، واللافت أن الحكم احتسب الهدف بالفعل.