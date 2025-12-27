تحديد موعد مشاركة حكيمي مع المغرب في كأس أمم أفريقيا

كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن موعد عودة أشرف حكيمي أحد أبرز أعمدة "أسود الأطلس" إلى الملاعب، في خطوة أنهت كثيرا من الجدل بشأن جاهزية النجم الغائب، وفتحت الباب أمام عودته في مرحلة مفصلية من مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال الركراكي إن الظهير الأيمن حكيمي سيكون حاضرا مع المنتخب ابتداء من مباريات الأدوار الإقصائية، موضحا أن الجهاز الفني كان بإمكانه إشراكه بمواجهة مالي في دور المجموعات، لكنه فضّل عدم المجازفة به في تلك المرحلة.

وأوضح مدرب المغرب، خلال مؤتمر صحفي، أن حكيمي بات جاهزا من الناحية البدنية، وأن قرار إبعاده عن مباراة مالي جاء بدافع الحذر، نظرا لصعوبة اللقاء وأهمية الحفاظ على اللاعب للمواعيد الحاسمة من البطولة.

وأضاف أن نجم باريس سان جيرمان سيكون ضمن خيارات المنتخب في المرحلة المقبلة، حتى وإن كانت مشاركته في البداية عبر دقائق محدودة في المباراة التالية، تمهيدا لعودته الكاملة.

وساهم حكيمي في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة، إلى جانب هيمنته على الألقاب المحلية في فرنسا، لكنه تعرّض لإصابة قوية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مواجهة فريقه وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ما أثار حينها مخاوف كبيرة داخل النادي الفرنسي.

غير أن الفحوصات الطبية اللاحقة أظهرت أن الإصابة ليست بالخطِرة، رغم التقديرات الأولية التي رجّحت غيابه لنحو شهرين، وهو ما كان سيحرمه من خوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكنه انضم لتشكيلة المغرب.

ويأمل المنتخب المغربي أن يشكل حضور حكيمي دفعة قوية في الأدوار الإقصائية، مع سعي "أسود الأطلس" لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.

واكتفى المنتخب المغربي بالتعادل مع نظيره المالي (1-1)، الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب المنتخب المغربي مضيف البطولة الجولة المقبلة ضد نظيره الزامبي الذي وصل لنقطتين بتعادل في وقت سابق مع جزر القمر بدون أهداف، في حين يتقابل منتخب مالي مع نظيره جزر القمر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، الاثنين المقبل.