رياضة|الدوري الإيطالي|إيطاليا

942 يوما بلا كرة.. ميلان ينهي كابوس "اللاعب المنسي"

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Chelsea - The City Ground, Nottingham, Britain - May 11, 2024 Nottingham Forest's Divock Origi arrives at the stadium before the match REUTERS/Molly Darlington EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
أوريغي شارك لآخر مرة بقميص ميلان يوم 28 مايو/أيار 2023 (رويترز)
Published On 26/12/2025
|
آخر تحديث: 12:43 (توقيت مكة)

فسخ نادي ميلان عقده مع لاعبه البلجيكي ديفوك أوريغي بالتراضي، بعد فترة قاربت على 1000 يوم لم يظهر فيها بقميص العملاق الإيطالي.

ونشر النادي الإيطالي بيانا مقتضبا جاء فيه "تؤكد إدارة إيه سي ميلان إنهاء عقد ديفوك أوريغي بالتراضي"، مضيفا "نتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ميلان فك ارتباطه مع أوريغي (30 عاما) بعد 942 يوما من آخر مباراة لعبها مع "الروسونيري".

وظهر أوريغي آخر مرة مع ميلان يوم 28 مايو/أيار 2023 خلال قمة بالدوري الإيطالي ضد يوفنتوس، أواخر موسم 2022-2023.

وكان أوريغي انتقل إلى ميلان في صيف عام 2022 بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق ليفربول، لكنه فشل في ترك بصمة واضحة خلال موسمه الأول في سان سيرو، إذ سجّل هدفين فقط في 36 مباراة بجميع البطولات.

ووصف موقع "فوتبول إيطاليا" أوريغي بأنه واحد من أسوأ الصفقات في تاريخ ميلان.

وبعد معاناته في ميلان، انتقل البلجيكي إلى نوتنغهام فورست صيف عام 2023 لمدة موسم كامل على سبيل الإعارة، لكن الفشل كان حليفه في تلك التجربة أيضا.

وسجل أوريغي هدفا وحيدا لنوتنغهام فورست في 22 مباراة بجميع البطولات، وذلك في شباك بريستول سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وظهر اللاعب لآخر مرة بقميص نوتنغهام فورست حين شارك كبديل ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم 21 أبريل/نيسان 2024.

وبعد انتهاء إعارته إلى نوتنغهام فورست، رفض أوريغي جميع عروض الإعارة التي وصلته وفق ما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وبعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 2024، قرر ميلان إبعاد أوريغي عن تدريبات الفريق، ليتدرب اللاعب منفردا مع مدرّب شخصي، رغم أنه يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 65 ألف جنيه إسترليني.

ولمع اسم أوريغي بقميص ليفربول، خاصة بعد موسمه الرائع 2018-2019 وفيه سجل أهدافا حاسمة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في شباك برشلونة وتوتنهام هوتسبير في إياب نصف النهائي والمباراة النهائية على التوالي.

وخلال 8 سنوات مع ليفربول سجل أوريغي 41 هدفا في 175 مباراة، وكانت تنظر إليه جماهير الريدز على أنه "بطل شعبي"، على حد تعبير "ذا صن".

المصدر: مواقع إلكترونية

