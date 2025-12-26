تونس ضد نيجيريا في كأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يتطلع منتخب نيجيريا لمواجهة نظيره التونسي، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.

ويلعب كل من منتخبي تونس ونيجيريا، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من أوغندا وتنزانيا.

ويحتل "نسور قرطاج" صدارة المجموعة بفارق هدف وحيد عن نيجيريا بعد فوزهم على أوغندا 3-1 في الجولة الأولى، وفوز نيجيريا 2-1 على تنزانيا.

موعد مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة يوم السبت 27 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب المُركّب الرياضي لفاس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة، التاسعة (21:00) مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، الحادية عشرة (23:00) مساء بتوقيت السعودية وقطر، منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

1 beIN Max

2 beIN Max

3 beIN Max

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات

بعد انطلاقة قوية في مشوارهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يتنافس منتخبا نيجيريا وتونس، النسور الخضراء، على صدارة المجموعة الثالثة على ملعب فاس مساء السبت.

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز نيجيريا 1-0 في ربع النهائي عام 2021، ما يُشير إلى قدرة تونس على قلب الطاولة على نيجيريا مجددا، خاصةً مع سلسلة انتصاراتها الثلاثة المتتالية.

على نطاق أوسع، حقق منتخب النسور الخضراء 6 انتصارات في آخر 9 مباريات، وقد يرى المشجعون الأكثر تفاؤلاً في النتيجة الأخيرة فألاً حسنا، مستذكرين كيف تغلبت نيجيريا على تنزانيا في مباراتها الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية 1980 قبل أن تتوج باللقب.

وتشير سجلات دور المجموعات في البطولة الأفريقية إلى قدرة النسور الخضراء على إفساد جميع منافسيهم، حيث فازوا في 6 من آخر 7 مباريات خاضوها في هذا الدور.

في المقابل، لم تُحقق تونس الكثير من النجاح في المراحل الأولى من بطولات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وسيكون المنتخب سعيدًا بإنهاء سلسلة من 4 مباريات دون فوز (بتعادلين، وهزيمتين) في دور المجموعات بفوزه الأخير.

تاريخ المواجهات بين تونس ونيجيريا

سجل المواجهات المباشرة بين نيجيريا وتونس يجعل من الصعب تحديد الفائز.

تواجه المنتخبان 6 مرات في جميع المسابقات، وحقق كل منهما فوزًا واحدًا، بينما تعادلا في المباريات الأربع الأخرى.

وبما أن كليهما بدأ هذه البطولة بفوز، فليس من المستغرب ألا يحقق أي منهما الفوز مساء السبت.

خرجت نيجيريا من مباراتها الافتتاحية دون أي إصابات، لذا من المتوقع أن تُبقي على التشكيلة نفسها أمام تونس.

وينطبق الأمر نفسه على خصوم يوم السبت، الذين يتمتعون أيضا بصحة جيدة. ولا يوجد لدى المدرب سامي الطرابلسي أي سبب لتغيير خطته.

تشكيل تونس المتوقع أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي العابدي – منتصر الطالبي – ديلان برون – يان فاليري

خط الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري

خط الهجوم: إلياس سعد – إلياس العاشوري – حازم المستوري

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام تونس في كأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: سانوسي – باسي – أغاياي – أوسايي ساموي

خط الوسط: أديمولا لوكمان – ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي – صامويل تشوكويزي

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين – تايوو أدامز