السنغال ضد الكونغو الديمقراطية بكأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السنغال نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة ضمن الدورة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويوجد منتخبا الكونغو الديمقراطية والسنغال ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي بنين وبوتسوانا.

وفي الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى، خطف "أسود التيرانغا" فوزا كبيرا على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، بينما انتزع "الفهود" فوزا صعبا على بنين بهدف بدون رد.

وتتصدّر السنغال المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن جمهورية الكونغو الديمقراطية الثانية، في حين تحتل بنين المركز الثالث من دون أي نقطة بالتساوي مع بوتسوانا الأخيرة.

وهذا يعني أن الفائز في هذه المواجهة سيضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية بدون الحاجة إلى انتظار مباريات دور المجموعات الأخيرة.

موعد مباراة السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية

تقام المباراة السبت 27 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب طنجة الكبير.

وتنطلق صافرة البداية، الساعة الرابعة (16:00) بتوقيت المغرب والجزائر، و(17:00) بتوقيت مصر، و(18:00) مساءً بتوقيت السعودية وقطر، (19:00) مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية

beIN Max 1

beIN Max 2

beIN Max 3

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مواجهة صعبة

يخوض منتخب السنغال هذه المباراة تحت ضغط التوقعات الكبيرة التي تُحيط بأحد أكثر المنتخبات الوطنية الأفريقية ثباتا في الأداء خلال العقد الماضي، حيث توّج "أسود التيرانغا" بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في نسخة 2021 التي أُقيمت مطلع عام 2022 في الكاميرون، ومنذ ذلك التتويج، حافظ المنتخب السنغالي على مكانته بين نخبة منتخبات القارة من خلال بلوغه مراحل متقدمة في البطولات الكبرى بانتظام.

ويعتمد المدرب بابي ثياو على تشكيلة تجمع بين الخبرة والعمق الهجومي، إذ يقود القائد كاليدو كوليبالي خط الدفاع، ويُضفي إدريسا غاي وبابي مطر سار التوازن على خط الوسط، بينما يدعم جاكسون في الهجوم تحركات وإبداع إسماعيلا سار وماني.

وفي المقابل، يدخل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المباراة بروح معنوية عالية وإرث عريق في كأس الأمم الأفريقية، حيث توّج "النمور" بلقب البطولة مرتين، عامي 1968 و1974؛ وعلى الرغم من عدم إضافة أي لقب جديد في العقود الأخيرة، فإنه لا يزال فريقا خطيرا ومنظما جيدا قادرا على منافسة كبار المنتخبات.

وجمع المدرب سيباستيان دي سابري تشكيلة تجمع بين القوة البدنية والخبرة على مستوى الأندية في أوروبا وأفريقيا، إذ يقود القائد شانسيل مبيمبا خط الدفاع إلى جانب آرون وان بيساكا لاعب وست هام يونايتد، بينما يوفر لاعبون مثل سيدريك باكامبو وفيستون مايلي خيارات هجومية قادرة على استغلال المساحات في الهجمات المرتدة.

وكان الانضباط الدفاعي سمة بارزة في أداء جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا، إذ ساهمت قدرتهم على حماية تقدمهم الطفيف والحد من فرص الخصوم في الحفاظ على نظافة شباكهم في 5 مباريات من آخر 6 مباريات، ومن المرجح أن يتم اختبار هذا النهج أمام هجوم السنغال السريع والمتدفق.

تاريخ المواجهات بين السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية

واجه منتخب السنغال منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 9 مرات، فاز في 6 منها وتعادل في اثنتين، وكانت هزيمته الوحيدة في أول لقاء بينهما على الإطلاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1968، بينما كانت آخر مواجهة تنافسية بينهما هي مباراة تصفيات كأس العالم التي انتهت بنتيجة 3-2، والتي قلب فيها منتخب الأسود تأخره بهدفين ليحقق الفوز.

التشكيلة المتوقعة للسنغال أمام الكونغو الديمقراطية

ميندي. دياتا، كوليبالي، نياخاتي، ضيوف؛ باب الحسن غاي، إدريسا غاي، ندياي؛ ماني، آي سار، جاكسون.

التشكيلة المحتملة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أمام السنغال

مباسي نزاو؛ وان بيساكا، مبيمبا، توانزيبي، ماسواكو؛ موتسامي، صديقي، كاييمبي؛ بونجوندا، مبوكو، باكامبو.